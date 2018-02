Miroslav Klose odebrał tytuł honorowego obywatela Opola

Miroslav Klose, urodzony w Opolu najskuteczniejszy w historii piłkarze reprezentacji Niemiec, odebrał tytuł honorowego obywatela miasta.

Rada miejska Opola przyznała piłkarzowi tytuł honorowego obywatela już w 2015 roku. Jednak dopiero teraz udało się doprowadzić do spotkania w ratuszu, w czasie którego Klose odebrał tytuł.

- Ostatni raz byłem tu cztery lata temu u cioci. Rodzice dużo mi o mieœcie opowiadali. Dużo się też w Opolu zmieniło. Ważne dla mnie jest to, żeby dzieci znały Opole. Były tu nawet same. Ważne dla mnie, żeby podtrzymywać tradycje zwišzane z Polskš. Na pewno tu jeszcze przyjadę. Ten tytuł to dla mnie zaszczyt - powiedział odbierajšc tytuł Klose, cytowany przez WP Sportowe Fakty.

Program wizyty piłkarza, który swojš karierę zakończył w 2016 roku, był bardzo napięty. O 14.00 Klose wylšdował na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Półtorej godziny póŸniej spotkał się z prezydentem Opola, a o 16.00 odbyło się uroczyste wręczenie tytułu. Na 18.00 zaplanowano spotkanie z dziećmi z niemieckojęzycznych szkółek piłkarskich w hali sportowej w Chrzšstowicach.

Rodzina Klose przeprowadziła się do Niemiec, gdy Miroslav miał 9 lat. Ojciec najskuteczniejszego zawodnika w historii mistrzostw œwiata (łšcznie 16 bramek), Józef, również był piłkarzem - grał m.in. w Odrze Opole i AJ Auxerre we Francji. Matka Barbara także grała w piłkę, ale ręcznš - 45 razy wystšpiła w reprezentacji Polski.