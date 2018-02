Ekstraklasa: Dwa remisy w środę, Carlitos nie strzela karnego

Remisami zakończyły się dwa pierwsze œrodowe spotkania piłkarskiej Lotto Ekstraklasy.

Kibice w Zabrzu, którzy oglšdali starcie miejscowego Górnika z Pogoniš Szczecin, nie obejrzeli żadnej bramki. Wywalczony na mrozie punkt bardziej zadowolił goœci, którzy dzięki remisowi dogonili w tabeli Piasta Gliwice i opuœcili strefę spadkowš - przynajmniej do póŸnego wieczora, gdy zakończy się mecz Arki Gdynia z Piastem. Trzeci w tabeli Górnik nie zmniejszył dystansu do lidera - Jagiellonii Białystok, która wczoraj wygrała z Legiš. Beniaminek traci do białostoczan siedem punktów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W drugim œrodowym starciu Wisła Kraków i Korona Kielce również podzieliły się punktami. Wynik otworzył w 20. minucie Jacek Kiełb. Wyrównał w 37. minucie Jesus Imaz, ale gospodarze mieli wymarzonš okazję do strzelenia bramki już chwilę wczeœniej, gdy rzutu karnego nie wykorzystał najlepszy strzelec "Białej Gwiazdy" - Carlitos. Nie wykorzystali też osłabienia przyjezdnych, którzy od 75. minuty grali w dziesištkę po tym, gdy drugš żółtš kartkę obejrzał Elhadji Pape Diaw.

Na 20.30 zaplanowano dwa ostatnie mecze 25. kolejki: Arka zagra z Piastem, a w Poznaniu miejscowy Lech podejmie Œlšsk Wrocław.