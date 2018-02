Futsal: Portugalia po raz pierwszy wygrywa mistrzostwa Europy

Futsaliœci Portugalii zwyciężyli w rozgrywanych w Lublanie mistrzostwach Europy. W finale po dogrywce pokonali obrońców tytułu - Hiszpanów. W meczu o trzecie miejsce Rosja wygrała z Kazachstanem.

Finałowe starcie lepiej rozpoczęli Portugalczycy. Nie minęło 60 sekund, gdy piłkę zgubionš przez Miguelina przechwycił Ricardinho i po raz siódmy na turnieju w Lublanie wpisał się na listę strzelców. Hiszpanie wyrównali tuż przed końcem pierwszej połowy, ale stopniowo wypracowywali sobie optycznš przewagę. W drugiej połowie dominowali już w sposób zdecydowany. Choć w 30. minucie w poprzeczkę uderzył Andre Coelho, to dwie minuty póŸniej zespół Jose Venancio Lopeza już prowadził. Znakomicie rozegrany rzut wolny trafieniem do pustej bramki sfinalizował Lin.

Emocje w finałowym starciu mógł zakończyć w 35. minucie Miguelin. Jeden z najbardziej doœwiadczonych hiszpańskich zawodników nie wykorzystał jednak przedłużonego rzutu karnego. W odpowiedzi przed wybornš szansš stanšł Ricardinho, ale jego strzał obronił Paco Sedano. W końcówce Portugalczycy wycofali bramkarza i na minutę przed końcem manewr ten zakończył się powodzeniem - piłkę zagranš wzdłuż bramki przez Pedro Cary'ego wepchnšł do siatki Bruno Coelho. Do rozstrzygnięcia potrzebna więc była dogrywka.

W niej Portugalczycy najpierw stracili swojego asa - po jednym ze starć Ricardinho z kontuzjš opuœcił boisko. Jego koledzy wydawali się grać na przetrwanie, by doczekać do rzutów karnych. Znakomitej okazji dla Hiszpanów jeszcze w pierwszej częœci dogrywki nie wykorzystał Miguelin, w drugiej w słupek uderzył Bebe. Na 55 sekund przed końcem Hiszpanie sfaulowali po raz szósty. Do piłki, pod nieobecnoœć Ricardinho, podszedł Bruno Coelho i technicznym strzałem tuż przy słupku pokonał Paco Sedano. Obrońcy tytułu próbowali jeszcze grać z wycofanym bramkarzem, ale Portugalczycy zdołali obronić przewagę.

Tytuł najlepsze zawodnika turnieju powędrował w ręce Ricardinho - strzelca siedmiu bramek, który czterokrotnie także asystował przy bramkach kolegów z zespołu. Portugalczycy zdobyli złote medale dopiero po raz pierwszy. Hiszpanie, siedmiokrotni mistrzowie starego kontynentu, przegrali finał dopiero po raz drugi - poprzednio, jeszcze w 1999 roku po rzutach karnych ulegli Rosji.

Rosjanie tylko raz pokonali Higuitę, brazylijskiego bramkarza Kazachstanu. To wystarczyło do bršzowych medali

AFP

Tymczasem w meczu o bršzowe medale właœnie Rosja wygrała z Kazachstanem 1:0. Choć Rosjanie niemal przez cały mecz prowadzili grę i przeważali, do siatki trafił tylko Eder Lima, w 29. minucie pokonujšc œwietnie dysponowanego Higuitę. Gdy pięć minut póŸniej do szatni po otrzymaniu drugiej żółtej kartki odesłany został najlepszy z Kazachów Douglas Junior, szanse podopiecznych brazylijskiego szkoleniowca Cacau spadły do minimum. Choć zdołali przetrwać dwuminutowš grę w osłabieniu bez straty bramki, nie byli też w stanie pokonać rosyjskiego golkipera Georgija Zamtaradze.

Na fazie grupowej udział w mistrzostwach Europy zakończyła reprezentacja Polski. Zespół prowadzony przez trenera Błażeja Korczyńskiego zremisował z Rosjš 1:1 i przegrał z Kazachstanem 1:5, zajmujšc ostatnie miejsce w grupie B UEFA Futsal Euro 2018.