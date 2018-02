Futsal: Rosja i Kazachstan w półfinałach mistrzostw Europy

Reprezentacje Kazachstanu i Rosji awansowały do półfinałów rozgrywanych w Lublanie mistrzostw Europy w futsalu. Oba zespoły były przeciwnikami Polaków w fazie grupowej turnieju.

W pierwszym poniedziałkowym ćwierćfinale Kazachstan pokonał Serbię 3:1. Na bramki Serika Żamankułowa w pierwszej połowie i Taynana na poczštku drugiej częœci gry, w końcówce odpowiedział Slobodan Rajčević, pokonujšc œwietnie dysponowanego kazachskiego bramkarza Higuitę. Na kilkadziesišt sekund przed końcowš syrenš wynik ustalił trzeci z naturalizowanych w Kazachstanie Brazylijczyków - Douglas Junior.

W drugim meczu Słowenia, która sprawiła jak dotšd największš niespodziankę mistrzostw, wyrzucajšc z turnieju po fazie grupowej Włochów, dwukrotnych mistrzów kontynentu, nie powtórzyła swojego wyczynu. Gospodarze UEFA Futsal Euro 2018 przegrali z Rosjš, innym byłym mistrzem Europy. Po bezbramkowej pierwszej połowie, w drugiej jeden z kontrataków sfinalizował grajšcy dla Rosji Eder Lima, król strzelców turnieju z 2014 roku. Choć Słoweńcy do końca szturmowali bramkę Georgija Zamtaradze, żadnemu z nich nie udało się wyrównać. Do siatki 24 sekundy przed końcem trafił za to Robinho, ustalajšc wynik na 2:0.

W półfinałach, które rozegrane zostanš w czwartek, Rosjanie zmierzš się ze zwycięzcš wtorkowego pojedynku Portugalii z Azerbejdżanem. Przeciwnikiem Kazachstanu będzie natomiast lepsza drużyna z ćwierćfinału Ukraina - Hiszpania.

Rosja i Kazachstan byli na UEFA Futsal Euro w Lublanie grupowymi rywalami Polaków. Z Rosjanami, srebrnymi medalistami sprzed dwóch lat, reprezentacja prowadzona przez Błażeja Korczyńskiego zremisowała 1:1. Kazachstan, bronišcy bršzowych medali, wygrał z Polakami 5:1.