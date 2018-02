Futsal: Ricardinho z rekordem, Portugalia i Hiszpania z awansami

Portugalczyk Ricardinho strzelił cztery bramki w wygranym 8:1 przez jego reprezentację ćwierćfinale mistrzostw Europy przeciwko Azerbejdżanowi. Dzięki temu stał się najlepszym w historii snajperem na UEFA Futsal Euro. W drugim wtorkowym ćwierćfinale Hiszpania skromnie wygrała z Ukrainš.

W pierwszym z wtorkowych ćwierćfinałów Portugalia rozgromiła Azerbejdżan. Choć jeszcze w pierwszej minucie Azerów na prowadzenie wyprowadził naturalizowany Brazylijczyk Everton Cardoso, to póŸniej strzelali już tylko rywale, ostatecznie kończšc na oœmiu golach. To najwyższe jak dotšd zwycięstwa na tegorocznych mistrzostwach Europy. Do tej pory "liderami" byli Polacy, którzy ulegli w fazie grupowej Kazachstanowi 1:5.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Aż cztery bramki w meczu z Azerbejdżanem zapisał na swoim koncie Ricardinho. To sprawiło, że jest absolutnym liderem klasyfikacji strzelców turnieju, ale - co ważniejsze - został też samodzielnym liderem klasyfikacji wszech czasów. Do wtorku prowadził w niej grajšcy na przełomie wieków Konstantin Eremenko, autor 20 bramek dla Rosji. Ricardinho ma ich w tej chwili na koncie 21.

Przeczytaj wywiad ť Ricardinho: Piłka nożna to biznes, futsal to emocje

W poniedziałek do półfinałów awansowały Rosja i Kazachstan. We wtorek oprócz Portugalczyków awans do strefy medalowej wywalczyła Hiszpania. Wcišż aktualni mistrzowie kontynentu swój drugi kolejny mecz zakończyli skromnym zwycięstwem 1:0. Wygranš nad Ukrainš zapewnił jeszcze w pierwszej połowie Pola.

Œroda będzie dniem przerwy na turnieju w Lublanie. W czwartkowych półfinałach Rosja zagra z Portugališ a Kazachstan z Hiszpaniš. Finał i mecz o trzecie miejsce zostały zaplanowane na sobotę.