Futsal: Hiszpania i Portugalia w finale mistrzostw Europy

Rzuty karne były potrzebne do rozstrzygnięcia półfinału mistrzostw Europy w futsalu, w którym Kazachstan mierzył się z Hiszpaniš. W pierwszej serii pomylił się naturalizowany w Kazachstanie Brazylijczyk Taynan, co sprawiło, że w sobotę Hiszpanie stanš przed szansš obrony tytułu sprzed dwóch lat. W finale UEFA Futsal Euro w Lublanie zmierzš się z Portugališ.

W pierwszym z półfinałów bardzo szybko prowadzenie objęła Rosja - już w czwartej minucie po asyœcie Robinho na listę strzelców wpisał się Eder Lima. Drużyna Siergieja Skorowicza przez długi czas znakomicie neutralizowała ofensywne poczynania bramkostrzelnych dotšd Portugalczyków (17 bramek w trzech meczach). Dopiero po pół godzinie gry wyrównał Andre Coelho, następnie wyprowadzajšc swojš reprezentację na prowadzenie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Na minutę przed końcem brzemienny w skutkach błšd popełnili arbitrzy - nie zauważyli, że portugalski golkiper Andre Sousa wyjechał z piłkš poza linię pola karnego. Gdyby to dostrzegli, musieliby odgwizdać szóste przewinienie drużyny słynnego Ricardinho, co oznaczałoby przedłużony rzut karny dla Rosji. Milczenie sędziowskich gwizdków wykorzystał Bruno Coelho, kierujšc piłkę przez całe boisko do pustej bramki. Zamiast ewentualnego 2:2, tablica wskazywała więc 3:1 dla Portugalii i choć Rosjanie szybko strzelili kontaktowego gola, to nie zdšżyli już wyrównać.

W drugim półfinale do rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli Kazachowie, za sprawš gola Taynana. Choć Hiszpanie naciskali, wyrównali w przypadkowy sposób, gdy do własnej bramki po rzucie rożnym niefortunnie trafił Czyngiz Jesenamanow. Jeszcze przed przerwš obrońcy tytuły wyszli na prowadzenie, jednak w 25. minucie Kazachowie dwukrotnie pokonywali Paco Sedano. Ostatecznie regulaminowe czterdzieœci minut skończyło się remisem 4:4. W dogrywce najpierw przedłużonego rzutu karnego nie wykorzystał doœwiadczony Miguelin, ale chwilę póŸniej pięknym strzałem zaskoczył Higuitę, naturalizowanego brazylijskiego golkipera Kazachów. Rywale Hiszpanów odpowiedzieli grš w przewadze, wyrównujšc na dwie i pół minuty przed końcem dogrywki. Karne lepiej strzelali podopieczni Jose Venancio Lopeza - w pierwszej serii Paco Sedano obronił uderzenie Taynana, trzykrotnie zaœ do siatki trafiali jego koledzy.

Finał i mecz o trzecie miejsce na turnieju w Lublanie zaplanowano na sobotę. W starciu o bršzowe kršżki zabraknie dwóch motorów napędowych Kazachstanu - Taynana i Douglasa Juniora, którzy z Hiszpanami po raz drugi otrzymali żółte kartki. Stawia to w lepszej pozycji Rosjan. Niezależnie od wyniku, ma to być ostatni mecz Brazylijczyka Cacau w roli trenera kazachskiej reprezentacji. O złoto Hiszpanie, którzy już siedmiokrotnie wygrywali mistrzostwa Europy, zagrajš z Portugališ. Ricardinho i spółka do tej pory tylko raz meldowali się w finale - w 2010 roku ulegli w nim właœnie Hiszpanom.