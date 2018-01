Alexis Sanchez został "Czerwonym Diabłem"

Alexis Sanchez został piłkarzem Manchesteru United. W zamian za Chilijczyka Manchester oddał do Arsenalu Ormianina Henricha Mchitarjana.

29-letni Sanchez, który nie chciał przedłużyć kończšcego się w czerwcu 2018 roku kontraktu z Arsenalem był już latem 2017 r. zainteresowany transferem - zainteresowanie nim miały wyrażać PSG i Manchester City. Ostatecznie jednak Sanchez trafił na Old Trafford - z drużynš prowadzonš przez Jose Mourinho zwišzał się 4,5-letnim kontraktem.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Jestem podekscytowany dołšczajšc do największego klubu na œwiecie. Szansa grania na historycznym stadionie i pracy z Jose Mourinho to nie jest coœ, co mogłem odrzucić - powiedział Chilijczyk po podpisaniu kontraktu.

Sanchez podkreœlił, że jest dumny z tego, iż został pierwszym Chilijczykiem, który ma szansę wybiec na boisko w pierwszym składzie Manchesteru United.

Mourinho komplementował nowego gracza nazywajšc go "jednym z najlepszych napastników na œwiecie".

W czasie gry w Arsenalu, do którego trafił z FC Barcelony, Sanchez zagrał w 166 meczach, w których zdobył 80 goli. Dwukrotnie wygrał z Arsenalem Puchar Anglii.

Henrich Mchitarjan, który w ramach transakcji wišzanej odszedł do Arsenalu, w cišgu półtora roku zagrał w 39 meczach "Czerwonych Diabłów" i zdobył 5 goli.