Norweski kibic nazwał córkę na cześć Liverpoolu

Norweski kibic nazwał swojš córkę Ynwa Sofie w hołdzie dla FC Liverpoolu, którego kibice œpiewajš "You'll Never Walk Alone".

Ynwa Sofie Solheim urodziła się 1 stycznia, podobno niedługo po tym, gdy Liverpoolczycy strzelili zwycięskš bramkę w meczu z Burnley.

Decyzję o nazwaniu swojej córki na częœć klubu rodzice podjęli jednak długo wczeœniej, zanim Ragnar Klavan w doliczonym czasie gry zapewniali sobie zwycięstwo. - Zgodziliœmy się, że każde z rodziców wybierze jedno imię, żeby miała podwójne. Ja zawsze myœlałem, że gdybym miał córkę, nazwałbym jš Ynwa, a mój pomysł został dobrze odebrany - powiedział norweskiej gazecie "VG" szczęœliwy tatuœ, Kent Solheim.

Co ciekawe, Ynwa Sofia ma już swojš imienniczkę w Norwegii. W 2012 roku "VG" donosiła, że takie imię, również inspirowane futbolem, wybrali swojej córeczce Benny Rivedal i Liselotte Norman.

"You'll Never Walk Alone" jest tradycyjnie œpiewany przez fanów Liverpoolu na słynnym angielskim stadionie Anfield. Pierwotnie była to melodia z musicalu Carousel z 1945 roku. Po 1963 roku została "przejęta" przez fanów Liverpoolu.

Chociaż Ynwa Sofie nie ma jeszcze miesišca, posiada już dwie koszulki Liverpoolu. Jej ojciec powiedział jednak, że będzie córkę wspierać nawet, jeœli będzie kibicować innemu klubowi. A nawet jeœli futbol w ogóle nie będzie jej interesować.