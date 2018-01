Manchester City w finale Pucharu Ligi

Manchester City wygrał 3:2 w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Ligi z Bristol City. "The Citizens" wygrali dwumecz 5:3 i zagrajš w finale rozgrywek.

To pierwszy finał Manchesteru City, do którego klub doprowadził obecny trener, Josep Guardiola. Dotychczas Guardiola nie wygrał z Manchesterem City żadnego trofeum, ale w tym sezonie jest na najlepszej drodze do wygrania Premier League, w której jego drużyna ma dużš przewagę nad najgroŸniejszymi rywalami.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Manchester City ma też szansę na wygranie Pucharu Ligi. Po zwycięstwie 2:1 w pierwszym meczu w rewanżu wynik otworzył Leroy Sane. W 49 minucie na 2:0 dla "Obywateli" podwyższył Sergio Aguero po znakomitym podaniu rozgrywajšcego bardzo dobry sezon Kevina De Bruyne.

Bristol City, który w poprzedniej rundzie wyeliminował Manchester United zdołał jednak wyrównać po golach Marlona Packa i Adena Flinta. Ten drugi strzelił gola w czwartej minucie doliczonego czasu gry.

Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, w szóstej minucie doliczonego czasu gry awans Manchesteru City do finału przypieczętował golem De Bruyne.

W finale "The Citizens" zmierzš się z Chelsea lub Arsenalem.