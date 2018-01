Real Madryt wyda 500 mln funtów na zakupy w Premier League?

Nawet 500 mln euro może wydać w letnim okienku transferowym na sprowadzenie trzech piłkarzy Premier League - informuje brytyjski "Daily Mail".

Real, który przechodzi obecnie poważny kryzys (w La Liga drużyna traci 19 punktów do Barcelony, "Królewscy" odpadli też w ćwierćfinale Pucharu Króla po dwumeczu z Leganes), ma być zainteresowany sprowadzeniem Edena Hazarda, Harry'ego Kane'a i Davida de Gei. "Królewscy" majš być również zainteresowani zatrudnieniem obecnego managera Tottenhamu, Mauricio Pochettino.

Hazard z Chelsea miałby kosztować 200 mln funtów (ok. 230 mln euro). Tyle samo Real miałby być skłonny zapłacić za Harry'ego Kane'a Bramkarz Manchesteru United David de Gea miałby kosztować ok. 100 mln funtów (ok. 114 mln euro).

Kane'a, którym wobec słabej formy w tym sezonie Karima Benzemy Real ma być szczególnie mocno zainteresowany, do przeprowadzki do Madrytu miałaby skłonić możliwoœć dalszej pracy z Pochettino, który po sezonie mógłby zastšpić Zinedine'a Zidane'a w roli szkoleniowca "Królewskich".