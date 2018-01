Mistrzostwa Europy w futsalu: 17 lat czekaliśmy

- Los nie był dla nas łaskawy. Gramy z drugš i trzeciš drużynš poprzednich mistrzostw Europy. Ale to jest turniej i niespodzianki się często zdšżajš. My lecimy do Słowenii sprawić jednš z nich - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitš" Marcin Mikołajewicz, kapitan futsalowej reprezentacji Polski. We wtorek w Lublanie rozpoczynajš się mistrzostwa Europy w futsalu. Po 17 latach przerwy zagrajš w nich biało-czerwoni.

Rzeczpospolita: To będzie dla pana turniej życia, zwieńczenie kariery czy nastawia się pan jeszcze na lata grania?

Marcin Mikołajewicz: Zdecydowanie to uhonorowanie mojej przygody z futsalem. Na pewno nie myœlę jeszcze o zakończeniu gry. Metryka jednak nie kłamie, mam już 35 lat, ale jeżeli sztab reprezentacji będzie mnie nadal widział w zespole, to nie mam zamiaru odmawiać. Gra z orłem na piersi za każdym razem wzbudza we mnie wielkie emocje i jeœli tylko będę potrzebny, na pewno pomogę .

Kto z młodszych kolegów może być objawieniem turnieju?

Wielkie szanse na pokazanie swoich umiejętnoœci będš mieli tacy zawodnicy jak Mikołaj Zastawnik, Michał Kubik czy zaledwie 19-letni bramkarz Michał Kałuża. Mistrzostwa to przede wszystkim wspaniała okazja dla nich, żeby pokazać się Europie. Jest jeszcze Tomasz Kriezel, który niestety w pierwszym meczu nie zagra (będzie pauzować za kartki z eliminacji – przyp. red.). Ci zawodnicy to na pewno przyszłoœć reprezentacji.

Gdy poprzednio Polska grała na mistrzostwach Europy, w 2001 roku, był pan jeszcze nastolatkiem. Grał pan już wtedy w futsal czy raczej marzył o karierze w piłce trawiastej?

W 2001 roku szczerze mówišc nawet jeszcze nie wiedziałem o tej wspaniałej dyscyplinie. Grałem na trawie i nawet przez myœl mi nie przechodziło, że będę grał w hali. Moja przygoda z futsalem rozpoczęła się w wieku 24 lat, czyli jak na teraŸniejsze warunki doœć póŸno. Ale dziœ niczego nie żałuję i cieszę się z miejsca, w którym jestem.

Dlaczego wtedy zdecydował się pan na futsal?

Był to okres, w którym można było łšczyć te dwie dyscypliny. W soboty grałem mecze na trawie, a w niedziele na hali. Trwało to ponad rok. PóŸniej dostałem pierwsze powołanie na konsultacje kadry. Wszedł też przepis dotyczšcy wyboru jednej z tych dyscyplin. Po kilku latach został zniesiony, ale wtedy trzeba było wybierać i zdałem sobie sprawę, że zdecydowanie lepiej czuję się w hali i o wiele więcej mogę tam osišgnšć.

A to poprzednie Euro z udziałem Polaków, rozegrane w hali Łużniki w Moskwie, pojawia się gdzieœ we wspomnieniach Błażeja Korczyńskiego, obecnego trenera kadry, a wówczas zawodnika reprezentacji?

Rozmawiamy o tym czasami z trenerem. Próbował nam wytłumaczyć, co nas czeka i jak mamy się przygotować, przede wszystkim mentalnie. Ale teraz odprawy dotyczš już œciœle turnieju, na który jedziemy. To wielka impreza i trener nas uczula, że to zupełnie coœ nowego dla nas i że musimy skupić się przede wszystkim na naszej grze, a nie na tym wszystkim, co będzie się tam działo dookoła.

Trafiliœcie w grupie na Rosję i Kazachstan - kibic znajšcy się na piłce trawiastej powiedziałby: œredniak i outsider. Tymczasem wy mówicie o „grupie œmierci”.

Los nie był dla nas łaskawy. Gramy z drugš i trzeciš drużynš poprzednich mistrzostw Europy. Do tego Rosjanie sš wicemistrzami œwiata. Czeka nas bardzo trudne zadanie. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Ale to jest turniej i niespodzianki się często zdšżajš. My lecimy do Słowenii sprawić jednš z nich.

Z tymi rywalami mieliœcie okazję rywalizować w ostatnich latach. Rosji dwukrotnie, po 0:6, ulegliœcie w 2015 roku w towarzyskich starciach, z Kazachstanem graliœcie w barażach o mistrzostwa œwiata – w Szczecinie wprawdzie zremisowaliœcie, ale na wyjeŸdzie było 0:7...

Te wyniki pokazujš, że wspomnienia nie sš najlepsze, ale w Szczecinie już pokazaliœmy, że stać nas na niespodziankę, a takš był niewštpliwie remis z drużynš Kazachów. Ciężko powiedzieć, który rywal jest trudniejszy. Meczem z Rosjš rozpoczynamy turniej, dlatego więcej czasu na analizę poœwięcamy tej reprezentacji. Majš w swoich szeregach pięciu naturalizowanych Brazylijczyków i każdy z nich „robi różnicę” na parkiecie. Z kolei Kazachstan ma obecnie chyba najlepszego bramkarza na œwiecie (Higuitę, też naturalizowanego Brazylijczyka – przyp. red.), który gra również œwietnie w polu, tworzšc przewagę pięciu na czterech. Te dwa mecze to dla nas naprawdę bardzo duże wyzwanie.

W ostatnim meczu sparingowym przed mistrzostwami Europy ulegliœcie Włochom aż 0:7. To był zimny prysznic?

Na pewno po takim meczu trzeba bardzo szybko wycišgnšć wnioski i być zdecydowanie lepiej przygotowanym mentalnie. Daliœmy się zbyt dziecinnie ograć, wyprowadzić z równowagi, zarówno zawodnikom, jak i sędziom. Skutkiem tego były kartki dla naszych reprezentantów i rzuty karne dla rywali. W Słowenii te błędy trzeba zminimalizować i zagrać zdecydowanie bardziej cierpliwie.

Do turnieju w Lublanie przygotowujecie się na zgrupowaniach już dłuższy czas, tymczasem chyba niemal wszyscy zawodnicy pracujš bšdŸ się uczš. Jak to wszystko godzicie?

Niestety futsal w Polsce nie jest w pełni profesjonalny i trzeba to sobie jasno powiedzieć. Zawodnicy, którzy się uczš, będš musieli odrabiać zaległoœci po powrocie, a zdecydowana większoœć z nas, czyli osoby pracujšce, poœwięcajš często swoje urlopy, czasami nawet bezpłatne. Ale kochamy futsal, więc nie mamy z tym problemu.

Występ reprezentacji na mistrzostwach Europy pchnie do przodu polski futsal? Wzroœnie zainteresowanie nim?

Wiele czynników musi być spełnionych, aby futsal w naszym kraju się rozwijał. Jednym z nich jest sukces reprezentacji, a na pewno za taki trzeba uznać awans na tak ważny turniej. Poza tym potrzebujemy więcej sponsorów i lepszego szkolenia młodzieży. Mam jednak nadzieję, że mistrzostwa Europy to krok do przodu i coraz większe grono osób zacznie się tš dyscyplinš interesować.

Mówienie, że sukcesem jest już sam awans na Euro to nie minimalizm?

Nie uważam tak. Na pewno awans jest ogromnym osišgnięciem, ponieważ polski futsal czekał na to 17 lat. Jednak nie można się tym zachłysnšć i trzeba polecieć do Słowenii pełnym wiary, że stać nas na jeszcze większy sukces. Niewštpliwie byłoby nim wyjœcie z tak silnej grupy.

Rozmawiał Jakub Mikulski