Arda Turan zamienił Barcelonę na Turcję

Reprezentant Turcji Arda Turan został wypożyczony przez FC Barcelonę do Istanbul Basaksehir, drużynę, która lideruje obecnie tureckiej ekstraklasie.

Turan w lipcu 2015 roku trafił do Barcelony z Atletico za ok. 35 mln dolarów. W "Blaugranie" mógł jednak zadebiutować dopiero w styczniu 2016 roku w zwišzku z nałożonym na Barcelonę 14-miesięcznym zakazem sprowadzania nowych piłkarzy.

W latach 2016-2017 Turan zagrał w 55 meczach Barcelony i zdobył w nich 15 goli.

Teraz, do końca obowišzujšcego go z Barcelonš kontraktu, Turan ma grać w zespole z Turcji.

Prezes Basaksehir oœwiadczył, że transfer Turana to nie tylko sprowadzenie piłkarza do jego zespołu, ale również transfer "dla całej Turcji". - Turan wraca do ojczyzny - dodał.

Turan zagrał w 100 meczach dla reprezentacji Turcji. W 2017 roku ogłosił wprawdzie zakończenie kariery w kadrze, ale ostatecznie zmienił zdanie w tej kwestii.