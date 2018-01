Mohamed Salah piłkarzem roku w Afryce

Mohamed Salah został Afrykańskim Piłkarzem Roku w 2017 roku.

W minionym roku Salah doprowadził Egipt do awansu na mistrzostwa œwiata - na co "Faraonowie" czekali od 1990 roku. Skrzydłowy znakomicie spisuje się też w barwach Liverpoolu - jesieniš zdobył dla niego 23 gole w 29 meczach we wszystkich rozgrywkach.

W klasyfikacji strzelców Premier League Salah ustępuje obecnie jedynie najlepszemu strzelcowi 2017 roku w Europie, Harry'emu Kane'owi.

Tuż za Salahem w plebiscycie na najlepszego piłkarza Afryki uplasowali się piłkarz Liverpoolu Sadio Mane (Senegal) oraz Pierre-Emerick Aubameyang, napastnik Bayernu Monachium i reprezentant Gabonu.

Wyboru piłkarza roku w Afryce dokonujš selekcjonerzy oraz dyrektorzy techniczni reprezentacji z tego kontynentu. W tym roku w głosowaniu wzięli również udział kapitanowie reprezentacji narodowych z Afryki.

Drużynš roku w Afryce wybrano Egipt, a trenerem roku - selekcjonera Egiptu Héctora Cúpera.