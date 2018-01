Costa strzela dla Atletico. Po chwili czerwona kartka

Atletico Madryt wygrało z Getafe 2:0. Bramkę dla drużyny ze stolicy Hiszpanii zdobył Diego Costa. Meczu nie dograł do końca, bo po swoim trafieniu ujrzał czerwonš kartkę.

Pierwsza bramka dla wicelidera ligi hiszpańskiej padła w 18. minucie. Strzelcem gola był Angel Correa.

Na drugie trafienie kibice zgromadzeni na stadionie Wanda Metropolitano czekali do 68. minuty. Bramkę zdobył sprowadzony z Chelsea Londyn Diego Costa. Brazylijczyk podczas celebrowania bramki opuœcił boisko i podbiegł do kibiców. Sędzia pokazał mu za to drugš żółtš kartkę, w konsekwencji czerwonš. Pierwszš zobaczył za uderzenie swojego przeciwnika łokciem.

Diego Costa latem 2014 roku dołšczył do Chelsea Londyn. Wrócił do Madrytu za ok. 64 mln funtów.

Po 18. kolejkach Atletico Madryt ma na koncie 39 punktów. Do prowadzšcej Barcelony traci 5 punktów. Lider ligi hiszpańskiej zagra jutro na własnym stadionie z Levante.