Legia miała jechać do Hiszpanii ale wybrała zgrupowanie w USA

Piłkarze Legii w styczniu wezmą udział we Florida Cup, ale oprócz treningów i sparingów spotkają się miejscową Polonią i obejrzą mecz ligi koszykówki NBA. - Przekonały nas świetne warunki organizacyjne - przyznał pełnomocnik zarządu warszawskiego klubu Tomasz Zahorski.

Zawodnicy lidera ekstraklasy po przerwie świątecznej wrócą do treningów 7 stycznia, a trzy dni później wylecą do USA. We Florida Cup, oprócz mistrz Polski, weźmie udział siedem innych zespołów: holenderski PSV Eindhoven, szkocki Glasgow Rangers, kolumbijskie Atletico National, ekwadorska Barcelona SC oraz brazylijskie Corinthians, Atletico Belo Horizonte i Fluminense. W USA legioniści będą przebywać w dniach 10-20 stycznia.

Poniżej dalsza część artykułu

- Od pewnego czasu myślimy o wejściu na amerykański rynek i rozpatrywaliśmy różne możliwości, aby tam zaistnieć. W październiku zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w turnieju Florida Cup. Po kilku dniach negocjacji doszliśmy do porozumienia. Przekonały nas świetne warunki organizacyjne i poziom sportowy rywali. W trzech poprzednich latach uczestniczyły w nim m.in. VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen i Schalke 04. Mamy zapewniony pobyt w komfortowym, świetnie wyposażonym centrum sportowym, a mecze będziemy grać na wielofunkcyjnych boiskach. Odbywają się na nich również spotkania futbolu amerykańskiego, ale nawierzchnia jest idealnie przygotowana - powiedział PAP Zahorski.

Pierwotnie pierwsze zimowe zgrupowanie, podobnie jak drugie (23 stycznia - 3 lutego) miało się odbyć w Hiszpanii, ale oferta z USA była z tych "nie do odrzucenia".

- Widzimy wiele korzyści z wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Poza przygotowaniem do nowego sezonu będziemy mieli okazję zaprezentować nasze szkółki dla dzieci i młodzieży "Legia Soccer School". 19 i 20 stycznia będziemy prezentować ten projekt w Filadelfii na zjeździe z udziałem kilku tysięcy trenerów, w tym m.in. Vicente del Bosque. Patrzymy na ten rynek z konkretnym planem - podkreślił Zahorski.

13 stycznia mistrzowie Polski zagrają z Barceloną SC (w Fort Lauderdale), a 20 stycznia z Atletico National (w St. Petersburg).

- Na Florydzie mieszka około pół miliona Polonii lub ludzi z polskimi korzeniami i ten wyjazd jest okazją, żeby do nich dotrzeć. W dniu meczów zorganizujemy legijną Strefę Kibica. Podpisaliśmy umowę z lokalną siecią handlową na sprzedaż naszych koszulek. Będą one dostępne w sklepach w Miami i Orlando. Mamy możliwość zaistnieć na tym gigantycznym rynku - dodał.

Poza tym legioniści zostali zaproszeni na mecz ligi koszykarskiej NBA Orlando Magic - Minnesota Timberwolves. Natomiast skauci i sztab szkoleniowy stołecznego klubu będą mieć okazję do przyjrzenia się młodym miejscowym piłkarzom.

- W trakcie naszego pobytu w Orlando organizowany jest także MLS Combine, w ramach którego pokazują się najlepsi młodzi gracze z całych Stanów Zjednoczonych. To doskonała okazja do obserwacji przez nasz skauting - zauważył Zahorski.

Wszyscy uczestnicy Florida Cup grają po dwa mecze. Za zwycięstwo przyznaje się trzy punkty, a za remis jeden. Jednak w przypadku remisu rzuty karne wyłaniają zwycięzcę, któremu przyznawany jest kolejny punkt.

Mistrzowie Polski zakończyli rok pierwszą w tym sezonie porażką na własnym boisku, przegrywając z Wisłą Płock 0:2. Nie wykorzystał tego Górnik Zabrze, który uległ Cracovii 0:4 i to Legia spędza przerwę zimową na pierwszym miejscu. Ligową wiosnę warszawianie rozpoczną wyjazdowym spotkaniem z KGHM Zagłębiem Lubin 9 lutego.