Virgil van Dijk z Southampton kupiony przez Liverpool za 75 milionów funtów AFP

Piłkarz reprezentacji Holandii Virgil van Dijk przechodzi z Southampton FC do Liverpoolu. Według brytyjskich mediów ma kosztować ok. 75 milionów funtów, co czyni go najdroższym obrońcą w historii futbolu.