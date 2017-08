Sławomir Peszko nie zagra przez dwa miesiące

Urazu więzadła Peszko nabawił się w sobotnim zremisowanym 1:1 meczu z Wisłą w Krakowie. Co prawda pomocnik Lechii dotrwał do końca spotkania, ale kontuzja okazała się poważna. 32-letni skrzydłowy opuścił bowiem w poniedziałek zgrupowanie reprezentacji Polski, która przygotowuje się do eliminacyjnym meczów mistrzostw świata z Danią i Kazachstanem, a jego przerwa w grze wyniesie co najmniej dwa miesiące.

Po konsultacji z klubowymi lekarzami okazało się, że operacja nie jest konieczna, ale zawodnika czeka trwająca od sześciu do ośmiu tygodni rehabilitacja, w trakcie której będzie nosił specjalny stabilizator. Po tym okresie podjęta zostanie decyzja odnośnie dalszego leczenia i ewentualnego powrotu do treningu.

Ten sezon nie jest udany dla Peszki, który z powodu czerwonej kartki otrzymanej w ostatnim meczu minionych rozgrywek z Legią w Warszawie nie zagrał w trzech pierwszych spotkaniach, a teraz może okazać się, że na boisko wróci dopiero po koniec rundy jesiennej.

Kolejną ligową potyczkę gdańszczanie mają zaplanowaną w poniedziałek 11 września w Gliwicach z Piastem i prawdopodobnie wystąpi w niej Rafał Wolski. Z powodu urazu niespełna 25-letni środkowy pomocnik nie rozegrał w tym sezonie żadnego meczu, ale w minionym tygodniu wznowił już treningi z zespołem.

Trener Piotr Nowak powinien mieć na Górnym Śląsku do dyspozycji innych kontuzjowanych zawodników, lewego obrońcę Jakuba Wawrzyniaka i napastnika Grzegorza Kuświka, którzy na razie ćwiczą indywidualnie. Z kolei dopiero na wiosnę na boisko wróci skrzydłowy Lukas Haraslin - pod koniec lipca Słowak przeszedł operację więzadeł krzyżowych w lewym kolanie.

Na tym nie koniec zdrowotnych problemów w gdańskim zespole. Z kolei z powodu stłuczenia podudzia zgrupowanie młodzieżowej reprezentacji Polski w Opalenicy przed eliminacyjnym meczem mistrzostw Europy z Gruzją w Gori, opuścił prawy obrońca Paweł Stolarski.