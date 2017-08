Kylian Mbappe w PSG. Za rok ma kosztować 180 mln euro

Jak przekonać szefa do awansu?

18-letni piłkarz został wypożyczony na rok z opcją wykupienia. Francuskie media donoszą, że kwota ewentualnego, przyszłorocznego transferu definitywnego wyniesie 180 milionów euro.

Utalentowany napastnik był objawieniem poprzedniego sezonu. Z AS Monaco (w tym klubie występuje Kamil Glik) wywalczył m.in. mistrzostwo Francji, strzelając 15 ligowych goli. Świetnie spisywał się również w Lidze Mistrzów, gdzie jego zespół dotarł do półfinału (sześć bramek).

Kilka tygodni temu władze Paris Saint-Germain pozyskały z Barcelony Brazylijczyka Neymara za rekordową w historii futbolu kwotę 222 milionów euro.

Monaco natomiast opuścili wcześniej m.in. Bernardo Silva, Benjamin Mendy (obaj do Manchesteru City) i Tiemoue Bakayoko (do Chelsea). Klub z Księstwa otrzymał za nich ok. 150 mln euro.