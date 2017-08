Ekstraklasa: Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 3:0

Jak przekonać szefa do awansu?

Wisła musiała radzić sobie w Lubinie bez kontuzjowanego Arkadiusza Głowackiego i Chorwata Petara Brleka, który jest bliski transferu do ligi włoskiej. W składzie znalazł się za to debiutujący na polskich boiskach Vullnet Basha.

Albański pomocnik mógł mieć świetne wejście, bo w siódmej minucie po jego uderzeniu gospodarzy przed stratą gola uratowała poprzeczka. W tym momencie było już jednak 1:0, bo kilka chwil wcześniej do siatki trafił Jarosław Jach. Po rzucie rożnym wykonywanym przez Filipa Starzyńskiego zawodnicy gości wyraźnie przysnęli, bo pozwolili obrońcy Zagłębia nie tylko dojść do piłki, ale oddać strzał, a później jeszcze jeden, który znalazł już drogę do bramki.

Kolejne minuty w wykonaniu obu zespołów były również aktywne. Najpierw mógł podwyższyć prowadzenie Jakub Świerczok, ale przegrał pojedynek sam na sam z Michałem Buchalikiem. W odpowiedzi obrońcami gospodarzy zakręcił w polu karnym Carlitos, ale wywalczył tylko rzut rożny, a kilka chwil później Ze Manuel w idealnej sytuacji trafił wprost w Martina Polacka.

Szansę na swojego drugiego gola miał również Jach. Ponownie po rzucie rożnym i zgraniu głową obrońca gospodarzy znalazł się sam przed bramką, ale nie trafił w piłkę. To była lepsza sytuacja od wcześniejszej.

Na początku drugiej części spotkania Wisła zamknęła Zagłębie w polu karnym, ale gola powinni zdobyć gospodarze. Po kontrataku Filip Jagiełło wyłożył idealnie piłkę na jedenasty metr do Starzyńskiego, a ten będąc sam przed bramką huknął mocno i bardzo wysoko. Gospodarze w końcu podwyższyli prowadzenie, a pomógł im w tym mocno Zoran Arsenic. Chorwacki obrońca tak wyprowadzał piłkę spod własnego pola karnego, że ta trafiła pod nogi lubinian. Ci szybko rozegrali akcję, którą strzałem z bliska skutecznie wykończył Świerczok.

Przez kilka minut po stracie drugiego gola Wisła sprawiała wrażenie, jakby była już pogodzona z porażką. W końcu przyjezdni ruszyli do ataków i mogli zdobyć kontaktową bramkę. Dwa razy groźnie strzelał Carlitos, ale Polacek nie dał się zaskoczyć, a przy uderzeniu Pawła Brożka zabrakło kilku centymetrów, aby piłka wpadła do siatki.

W poniedziałek skuteczność była po stronie gospodarzy. Po podaniu Alana Czerwińskiego w polu karnym znalazł się Adam Buksa. „Nawinął” Ivana Gonzaleza i mocnym mierzonym strzałem z kilku metrów nie dał szans Buchalikowi. W tym momencie było już pewne, że Zagłębie wygra i zostanie liderem.

Wisła miała jeszcze szansę na honorowego gola w doliczonym czasie gry. Brożek miał kilka metrów do pustej bramki, ale w ostatnich chwili jeden z rywali zdołał wybić mu piłkę spod nóg. I na tym emocje w Lubinie się zakończyły.