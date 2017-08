Premier League: Manchester City - Everton 1:1

Jak przekonać szefa do awansu?

Wayne Rooney zdobył pierwszego gola po powrocie do Evertonu

Gola dla "The Toffees" strzelił w 35. minucie Wayne Rooney. Dla napastnika, który powrócił do Evertonu po 13 latach gry w Manchesterze United był to drugi gol w tych rozgrywkach. W poprzedniej kolejce reprezentant Anglii zapewnił Evertonowi zwycięstwo nad Stoke City.

Od 44. minuty "The Citizens" grali w "10" po czerwonej kartce dla Kyle'a Walkera. Mimo to, w 82. minucie zdołali wyrównać po golu Raheema Sterlinga.

W 88. minucie siły się wyrównały - czerwoną kartkę obejrzał wówczas Morgan Schneiderlin z Evertonu.