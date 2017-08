Vadis Odjidja-Ofoe zagra w Lidze Mistrzów. Milik i Zieliński też

Besnik Hasi awansował do Ligi Mistrzów drugi rok z rzędu

Foto: Fotorzepa/ Grzegorz Rutkowski

Były piłkarz Legii Warszawa Vadis Odjidja-Ofoe poprowadził swoją drużynę do wygranej 1:0 w rewanżowym meczu 4. rundy eliminacji do Ligi Mistrzów z HNK Rijeka. Oprócz Olympiakosu Pireus do Ligi Mistrzów awansowały we wtorek także FC Sevilla, NK Maribor, SSC Napoli i FK Astana.