Wayne Rooney rozstaje się z reprezentacją

Wayne Rooney swoją decyzję ogłosił wkrótce po tym, jak zrezygnował z udziału w meczach kwalifikacyjnych do Pucharu Świata, które miały sie odbyć w przyszłym miesiącu. Napastnik Evertonu został poproszony przez trenera reprezentacji Garetha Southgate'a o udział w meczach reprezentacji przeciwko Malcie i Słowacji.

- To było super, że Gareth Southgate zadzwonił do mnie i powiedział, że chce mnie z powrotem w składzie na te mecze. Doceniam to. Ale długo myślałem i ostatecznie zdecydowałem się na emeryturę - mówił Rooney.

Zadebiutował w 2003 roku w towarzyskim meczu z Australią i był wtedy najmłodszym piłkarzem, jaki zagrał w reprezentacji. Już rok później z hukiem zadebiutował na poważnej imprezie - Euro 2004, strzelając dla Anglii 4 gole. Został wówczas wicekrólem strzelców.

31-letni Rooney, były kapitan Manchesteru United, podczas reprezentacyjnej kariery strzelił 53 gole w 119 meczach. Przez 13 lat grał w Manchesterze, w tym roku wrócił do Evertonu.