I po pucharach. Legia bezbramkowo remisuje z Sheriffem Tiraspol i odpada z Ligi Europejskiej

- Cokolwiek bym powiedział, to nie zmieni faktu, że nie awansowaliśmy do fazy grupowej. To był cel klubu, ale nie sprostaliśmy zadaniu. W szatni jest trudna sytuacja. Taki jest sport. Trzeba się podnieść, aby wygrywać w pozostałych meczach w ekstraklasie - powiedział po spotkaniu Jacek Magiera.

- Nie powiem, że zagraliśmy dobrze, bo tak nie było. Zawaliliśmy. Tę drużynę oraz tych zawodników stać na lepszą grę. Mają obowiązek grać lepiej. Muszą pracować, aby wejść na wyższy poziom, ale to zależy od każdego indywidualnie. To jest porażka Legii i całej polskiej ekstraklasy, bo żaden z klubów nie awansował do Ligi Europejskiej. Boisko weryfikuje naszą obecną pozycję - dodał trener Legii.



- Przyjmujemy krytykę. Jestem pierwszy, który ją przyjmie, bo jestem odpowiedzialny za ten zespół. Mnie takie mecze uczą. W ubiegłym roku byliśmy w niebie, teraz jesteśmy w miejscu, o jakim nie chcemy myśleć. Trzeba zrobić wszystko, żeby pracować lepiej. Mamy plan, aby zespół grał na wyższym poziomie - zakończył Magiera.