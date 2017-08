Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice 0:1

Jak przekonać szefa do awansu?

Już w pierwszych pięciu minutach gospodarze mogli zdobyć dwie bramki, gdyby skuteczność z poprzedniego sezonu odzyskał irlandzki napastnik Cillian Sheridan. W pierwszej minucie nie trafił w piłkę dośrodkowaną na piąty metr pola karnego Piasta przez Łukasza Burligę, a kilka minut później - znowu podawał Burliga - najpierw został zablokowany, a jego dobitkę obronił Jakub Szmatuła.

W 26. minucie bramkę powinien zdobyć debiutujący w tym meczu w Jagiellonii Piotr Wlazło. Z kilku metrów jednak przestrzelił. Wkrótce potem znowu przed szansą był Sheridan, ale jego strzał głową na linii bramkowej obronił Szmatuła.

W 37. minucie Irlandczyk świetnie zachował się jako podający: znalazł się na lewym skrzydle, ograł jednego z obrońców Piasta i zagrał płasko w pole karne. Zamykający akcję Przemysław Frankowski miał przed sobą pustą bramkę, ale trafił w słupek.

Goście próbowali kontratakować, aktywny w takich akcjach był Ekwadorczyk Joel Valencia. Dwa jego strzały obronił, choć z trudem, Marian Kelemen. W 27. minucie słowacki bramkarz Jagiellonii również obronił niezły strzał głową Saszy Zivca.

Losy meczu rozstrzygnęły się na początku drugiej połowy. Chorwat Dario Rugasevic zdołał zagrać piłkę w pole karne, mimo iż próbowało mu przeszkodzić trzech piłkarzy Jagiellonii, tam niepilnowany Valencia strzelił na bramkę, Kelemen obronił, ale piłka odbiła się do Guilherme i wpadła do bramki.

Po takim obrocie sprawy Jagiellonia zupełnie straciła koncepcję gry. Do tego trener Ireneusz Mamrot zmuszony był dokonać dwóch zmian w defensywie, bo kontuzji doznali obaj boczni obrońcy, co oznaczało mniejsze pole manewru przy zmianach w ataku. Akcje gospodarzy były schematyczne i łatwe do zatrzymania, próby strzałów z dystansu albo niecelne, albo bronił Szmatuła.

Tuż przed końcem meczu wyrównującego gola powinien zdobyć Sheridan. Piłkę z rzutu wolnego dośrodkował Piotr Tomasik, strzał głową Karola Świderskiego odbił się od poprzeczki, a Irlandczyk, praktycznie z linii bramkowej, przeniósł piłkę nad bramką.