Ekstraklasa: Wygrana Sandecji z Pogonią w Niecieczy

Początkowo lepsze wrażenie sprawiała Sandecja. W 16. minucie Tomasz Brzyski egzekwował rzut wolny z około 18 metrów i posłał piłkę tuż obok słupka. Chwilę później sam w kierunku bramki Łukasza Załuski pobiegł Bartłomiej Dudzic, lecz podążający za nim Cornel Rupa zdołał w ostatniej chwili powstrzymać skrzydłowego Sandecji.

Szczecinianie długo nie mogli przeprowadzić składnej akcji, ale gdy to zrobili, to od razu skutecznie. Z lewej strony dośrodkował Ricardo Nunes, do opadającej piłki dopadł Dariusz Formella i strzałem z woleja pokonał Michała Gliwę.

Sądeczanie starali się odrobić stratę, lecz pierwszy celny strzał oddali dopiero w 45. minucie. Załuska nie dał się jednak zaskoczyć Aleksandrowi Kolewowi.

Za to w ostatniej akcji pierwszej połowi powinien paść drugi gol dla gości. Po znakomitym podaniu Dawida Korta dwóch zawodników Pogoni - Jakub Piotrowski i Adam Frączczak znalazło się w polu karnym gospodarzy bez żadnej asekuracji. Piotrowski jednak fatalnie przyjął piłkę i ta uciekła mu poza końcową linię. Wściekły trener szczecinian Maciej Skorża rzucił na ziemię butelkę z wodą.

Ta zmarnowana okazja zemściła się po przerwie, gdy Kolew ładnym strzałem z woleja, po podaniu od Brzyskiego, doprowadził do remisu. Była to pierwsza bramka zdobyta przez Sandecję na stadionie w Niecieczy, gdzie rozgrywa swoje mecze w ekstraklasie w roli gospodarza.

Kwadrans przed końcem Bułgar dał Sandecji prowadzenie pokonując Załuskę strzałem głową po świetnym dośrodkowaniu Lukasa Kubana. Końcówka była bardzo emocjonująca, obydwa zespoły miały okazje, aby poprawić wynik, ale ten nie uległ już zmianie.