Ekstraklasa: Lech - Arka Gdynia 3:0

Gdynianie z kolei, po niezłym początku sezonu, przegrali drugie ligowe spotkanie z rzędu w takim samym stosunku - 0:3.

Dla poznaniaków miał to być rewanż za porażkę w finale Pucharu Polski w maju w Warszawie (1:2 po dogrywce). O tym mówili sami piłkarze i trener Nenad Bjelica. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego nie zamierzali jednak tanio sprzedawać skóry. W pierwszej połowie to Lech prowadził grę, ale nie można powiedzieć, że było to jednostronne widowisko.

Gospodarze zdobyli gola po dośrodkowaniu Radosława Majewskiego z rzutu wolnego i celnej główce Macieja Gajosa. Do przerwy mecz toczył się w niezłym tempie, ale ciekawych sytuacji było jak na lekarstwo. Oba zespoły oddały zaledwie po dwa strzały na bramkę.

W przerwie spotkania prezes Lecha Karol Klimczak wręczył symboliczną koszulkę z numerem 151 Tomaszowi Kędziorze - tyle bowiem rozegrał on oficjalnych spotkań w barwach poznańskiego klubu. Były gracz "Kolejorza", który latem przeszedł do Dynama Kijów, w niedzielę pojawił się gościnnie na stadionie przy Bułgarskiej.

Druga odsłona przyniosła więcej emocji, a było to "zasługą" nieodpowiedzialnego zachowania Gajosa. Kapitan Lecha na połowie przeciwnika zaatakował wyprostowaną nogą Patryka Kuna i sędzia Tomasz Kwiatkowski bez wahania usunął lechitę z boiska.

Gdynianie zwietrzyli szansę na wywiezienie choćby punktu ze stolicy Wielkopolski. Trener Ojrzyński wzmocnił ofensywę i desygnował na boisko Rafała Siemaszkę oraz Grzegorza Piesio. Lechici potrafili zachować spokój i nie pozwolili Arce na rozwinięcie skrzydeł. Mało tego, grając w osłabieniu "dobili" rywala, strzelając dwa kolejne gole.

Najpierw Maciej Makuszewski dopadł do bezpańskiej piłki i zza linii pola karnego przymierzył niezwykle precyzyjnie. Pomocnik Lecha nie rozgrywał jednak najlepszego spotkania i trener Bjelica szykował już za niego Niclasa Barkrotha. Szwed nie zdążył pojawić się na murawie przed drugą bramką, dlatego Makuszewski, który w piątek po raz pierwszy został powołany do reprezentacji, mógł w zdecydowanie lepszym nastroju opuszczać boisko.

W tym momencie piłkarze Arki stracili nadzieję, a wynik ustalił ładnym uderzeniem głową Mario Situm wykorzystując centrę Barkrotha z rzutu rożnego.