Ekstraklasa: Śląsk Wrocław – Bruk-Bet Nieciecza 1:1

W pierwszej połowie obie drużyny miały okazje do strzelenia bramek, ale bardzo dobrze spisywali się bramkarze. Jednak w 11. minucie Jakuba Wrąbela musiał wyręczyć kapitan Śląska Piotr Celeban, który wybił piłkę z linii bramkowej.

Najciekawsza była końcówka pierwszej połowy, gdy szczególnie gospodarze mieli szanse na zdobycie prowadzenia, ale m.in. dwukrotnie Marcin Robak nie był w stanie pokonać Jana Muchy.

Co nie udało się do przerwy najlepszemu snajperowi poprzedniego sezonu, nastąpiło w 51. minucie, gdy Robak po prostopadłym podaniu Jakuba Koseckiego znalazł się sam na sam w Muchą i zdobył pierwszą bramkę w meczu.

Dwie minuty wcześniej sam na sam z bramkarzem gości był Kosecki, któremu nie udało się pokonać rywala.

Śląsk najlepszą okazję na podwyższenie miał w 81. minucie, ale Arkadiusz Piech będąc w polu karnym nie potrafił pokonać Muchy uderzając z odległości kilku metrów. Minutę wcześniej gospodarze domagali się rzutu karnego sugerując, że po dośrodkowaniu z rogu Artem Putiwcew dotknął piłki ręką.

Piech trafił do siatki w 90. minucie, ale sędzia odgwizdał pozycje spaloną. W doliczonym czasie gry goście ruszyli do frontalnej ofensywy i przy jednym z rzutów rożnych do ataku pobiegł też bramkarz Bruk-Betu Jan Mucha.

Wyrównanie padło w ostatniej akcji meczu, gdy Martin Mikovic dośrodkował w pole karne, a Kamil Słaby strzałem pod poprzeczkę zdobył gola na wagę jednego punktu dla gości.