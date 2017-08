Liga Mistrzów: Wyniki IV rundy eliminacji

Rzeźniczak, który trafił do azerskiego zespołu latem z Legii Warszawa, rozegrał całe spotkanie. Jedynego gola zdobył w 25. minucie Mahir Madatow. Rewanż w Kopenhadze 23 sierpnia.

Powody do zadowolenia mają Liverpool, APOEL Nikozja i CSKA Moskwa. "The Reds" pokonali na wyjeździe niemiecki Hoffenheim 2:1 (do 87. minuty prowadzili 2:0), cypryjski zespół wygrał u siebie ze Slavią Praga 2:0, natomiast ekipa z Rosji - dzięki samobójczej bramce w doliczonym czasie - wygrała w Szwajcarii z Young Boys Berno 1:0.

W innym spotkaniu Sporting Lizbona zremisował u siebie bezbramkowo FCSB Bukareszt (klub znany jako Steaua).

W środę odbędzie się pięć kolejnych meczów. SSC Napoli, w którym występują Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, podejmie u siebie OGC Nice. Sędzią głównym spotkania w Neapolu będzie Szymon Marciniak.

Tego samego dnia Olympiakos Pireus, ze znanymi z Legii trenerem Besnikiem Hasim i belgijskim pomocnikiem Vadisem Odjidją-Ofoe, zagra u siebie z chorwackim HNK Rijeka.

W ostatniej rundzie eliminacji do LM zabraknie polskiego zespołu. Legię wyeliminował bowiem kazachski zespół FK Astana, który w środę zmierzy się na wyjeździe z Celtikiem Glasgow.

Rewanże odbędą się 22 i 23 sierpnia. Zwycięzcy dwumeczów awansują do fazy grupowej LM, a przegrani zagrają w fazie grupowej Ligi Europejskiej.