Carlos Bacca odchodzi z AC Milan

Foto: By Mooi is de wereld (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Kolumbijski piłkarz Carlos Bacca znów będzie występował w lidze hiszpańskiej. 30-letni napastnik został wypożyczony z AC Milan do Villarreal. Wcześniej grał w Sevilli.