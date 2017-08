Robert Lewandowski na liście nominowanych do nagrody zawodnika sezonu FIFA

Foto: AFP

Robert Lewandowski z Bayernu Monachium znalazł się na liście 24 nominowanych graczy do nagrody Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) dla zawodnika sezonu 2016/2017. Zwycięzca plebiscytu "The Best FIFA Football Awards" zostanie ogłoszony 23 października.