Liga francuska: Zwycięstwo Monaco, cały mecz Kamila Glika

To już piąta bramka Kolumbijczyka w tym sezonie i na razie jest on najskuteczniejszym strzelcem we Francji. Monaco wygrało 15. ligowe spotkanie z rzędu, co jest rekordem Ligue 1.

Występ Glika stał pod znakiem zapytania, bo polski obrońca ma stłuczone kolano, ale jak się okazało, był zdolny do gry.

To trzecie zwycięstwo Monaco, które objęło prowadzenie w tabeli. Po dwa zwycięstwa mają na koncie także Olympique Lyon, Paris St Germain, Olympique Marsylia i St Etienne. Wszystkie te zespoły mają jeszcze przed sobą spotkania 3. kolejki.