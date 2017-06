Włoscy komentatorzy o finale Ligi Mistrzów

„Dla Juventusu Puchar Ligi Mistrzów jest jak Święty Graal; jedenastka, która będzie starała się go podnieść, reprezentuje wszystkich kibiców czarno-białych, marzących o tym zwycięstwie” - stwierdza „La Gazzetta dello Sport”. Dziennik podkreśla: „Juve wcale nie jest gorsze od Realu”. Poza tym, dodaje, jak często zdarza się w przypadku finałów, o rezultacie może zdecydować epizod. Gazeta pisze następnie, że dominuje opinia, iż na boisko w Cardiff wybiegną równe sobie drużyny.

Turyński dziennik "La Stampa" podał, że klub przeznaczył 12 milionów euro na nagrody, co – jak się podkreśla - ma ważny aspekt motywacyjny. Piłkarze dowiedzieli się, że każdy z nich dostanie po pół miliona euro, jeśli zdobędą trzeci, upragniony tytuł tego roku.

Głód 21 lat po poprzednim zwycięstwie w Lidze Mistrzów jest ogromny - przypominają gazety. Piszą też o nadziei na to, że Juve po raz pierwszy w swej historii ma szansę zdobyć potrójną koronę dołączając do siedmiu innych europejskich drużyn, którym wcześniej udał się ten wyczyn.

- Wierzymy, że nam się uda wygrać - powiedział "senator" czarno-białych, zdobywca sześciu mistrzostw kraju Claudio Marchisio. Wyraził przekonanie, że w przeciwieństwie do finału LM w 2015 roku, wygranego przez FC Barcelona, jego klub przeszedł wielką zmianę; przede wszystkim - zapewnił - mentalną. Były kapitan Juventusu Alessandro Del Piero w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" zapewnił swój dawny klub, że jest gotowy na zwycięstwo. - Real jest bardzo silny, ale Juve jest dzisiaj bardziej dojrzałe niż w czasie finału przed dwoma laty - dodał. Jego zdaniem klub jest w nadzwyczajnej formie, „prawdopodobnie w ogóle najwyższej”.

Media zastanawiają się też, co oznacza stanięcie twarzą w twarz z Juventusem dla trenera Realu Zinedine Zidane’a, który w Turynie grał pięć lat. Żadnych sentymentów - taki wniosek wyciągnięto we Włoszech po jego słowach: „Mam DNA Realu, tam czuję się jak w domu”. Odnotowano, że Zidane za „zagrożenie numer 1” uważa Argentyńczyka z polskimi korzeniami Paulo Dybalę. To jego wymienił najpierw, dopiero potem - zauważa się - Gonzalo Higuaina.

W ocenie Włochów w drużynie Realu najbardziej należy obawiać się oczywiście Cristiano Ronaldo. „Leo Messi nam wybaczy; obecnie najlepszy jest CR7” - stwierdza "La Gazzetta dello Sport". "Najsilniejszy ze wszystkich przeciwko najlepszej obronie na świecie" - tak podsumowuje sobotni pojedynek.

Do Cardiff wybiera się z Włoch 18 tysięcy kibiców Starej Damy. Jak zaznacza prasa, to prawdziwa inwazja; bardzo radosna i pełna nadziei. Zdecydowanie najbardziej oryginalną formę podróży wybrało czterech młodych mieszkańców Apulii na południu Włoch. Postanowili dokonać historycznego wyczynu: z Altamury do Cardiff jadą starą „pięćsetką” (Fiat 500 produkowany w latach 60. XX wieku). I nieważne, jak zauważa prasa, że żaden z uczestników tej eskapady nie ma biletu na mecz.