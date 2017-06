Emir Dilaver nowym piłkarzem Lecha Poznań

Dilaver karierę zaczynał w Austrii Wiedeń. W 2010 roku zaliczył debiut w seniorskiej piłce, z zespołem ze stolicy Austrii sięgnął po mistrzostwo kraju i zagrał w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Wówczas Austriaków prowadził obecny trener "Kolejorza" Nenad Bjelica.

Przez ostatnie trzy sezony Dilaver był zawodnikiem Ferencvarosu, w którym rozegrał 116 spotkań. W środę zdobył z tą drużyną Puchar Węgier.

- Emir jest zawodnikiem, który zwrócił na nas swoją uwagę wielką wolą wygrywania. Ma charakter i mentalność zwycięzcy, dąży do tego, by każdy mecz zakończył się wygraną. Drużyny, w których występował wielokrotnie zdobywały trofea krajowe i mistrzostwa. Pomimo młodego wieku ma na koncie wiele występów w meczach ligowych i europejskich pucharach, co też jest nie bez znaczenia - powiedział wiceprezes Piotr Rutkowski, cytowany przez oficjalną stronę.

Nowy piłkarz Lecha posiada bośniackie i austriackie obywatelstwo i jest pierwszym letnim wzmocnieniem klubu.

Wcześniej umowy przedłużyli bramkarz Miłosz Mleczko, rumuński pomocnik Mihai Radut oraz szwajcarski pomocnik Darko Jevtic.