Finał Ligi Mistrzów: Juventus Turyn - Real Madryt

Juventus rozpoczął mecz wysoko. Już w 1. minucie kolegów w polu karnym szukał dośrodkowaniem Mario Mandżukić.

W 2. minucie po kolejnym dośrodkowaniu Mandżukicia pierwszy celny (acz niegroźny) strzał na bramkę Realu oddał Gonzalo Higuain. Minutę później Argentyńczyk uderzył mocno z dystansu, ale piłkę - choć z kłopotami - złapał Keylor Navas.

W 6. minucie mogło być 1:0 dla Realu - najpierw nieco za głęboko dośrodkował Dani Alves, piłka trafiła przed pole karne, ale tam był już Miralem Pjanic, który natychmiast uderzył na bramkę Navasa. Kostarykanin, sobie tylko znanym sposobem odbił piłkę w bok.

10 pierwszych minut gry to wyraźna przewaga Juventusu. W kolejnych minutach gra się jednak uspokoiła i przeniosła na środek pola.

W 17. minucie z dwójkowym kontratakiem próbowali wyjść Karim Benzema i Cristiano Ronaldo - ale ten ostatni przegrał pojedynek z Danim Alvesem. Trzy minuty później było już jednak 1:0 dla Realu! Królewscy wyszli z szybką kontrą, Carvajal zagrał z prawej strony na 16 metr, tam dopadł do piłki Cristiano Ronaldo i celnym strzałem, tuż przy słupku, dał Królewskim prowadzenie!

Juventus rzucił się do ataku, ale musiał uważać na piłkarzy Realu czających się na kontry. W 27. minucie strzał Mandżukicia na bramkę Navasa zablokował jeden z obrońców Królewskich.

Chwilę później ten sam Mandżukić dał jednak prowadzenie Realowi - po rozegraniu piłki na prawym skrzydle wysoko zagrana futbolówka trafiła przed pole karne do Mandżukicia, a ten - półprzewrotką - zmieścił ją między Buffonem a słupkiem! 1:1!

W 33. minucie po faulu na Dybali z rzutu wolnego z ok. 25 metrów Paulo Dybala trafił zaledwie w mur.

W 37. minucie na murawę padł Mandżukić, który długo nie podnosił się z boiska. Ostatecznie jednak okazało się, że byłemu napastnikowi Bayernu Monachium nic poważnego się nie stało.

W 41. minucie za ostre wejście w Mandżukicia żółtą kartkę obejrzał Carvajal.

W 61. minucie bramkę zdobył Brazylijczyk Casemiro. Jest 2:1 dla Realu.

W 64. minucie Cristiano Ronaldo zdobywa 3 bramkę.

81. minuta - Isco schodzi z boiska.

87. minuta - za Toniego Kroosa, na boisko wchodzi Alvaro Morata.

W 90 minucie meczu - pada 4 bramka dla Realu. Wynik podwyższył Marco Asensio.

Słynący z ofensywnej gry Real zmierzył się w walijskim Cardiff z imponującym defensywą Juventusem, który do tej pory stracił zaledwie trzy bramki w sezonie Ligi Mistrzów, z czego tylko jedną w fazie pucharowej. W sobotę doświadczony Gianluigi Buffon musiał jednak aż cztery razy wyciągać piłkę z siatki.

Przed meczem odbyła się krótka ceremonia otwarcia, podczas której wystąpił muzyczny zespół Black Eyed Peas. Wkrótce potem na murawie pojawił się były znakomity walijski piłkarz Ian Rush - pokazał kibicom na stadionie trofeum za wygranie LM.

Spotkanie zaczęło się od ataków Juventusu - bramkarz Realu i reprezentacji Kostaryki Keylor Navas musiał wówczas interweniować po strzałach Argentyńczyka Gonzalo Higuaina i Bośniaka Miralema Pjanica. Zwłaszcza w drugim przypadku popisał się znakomitą interwencją.

Real czekał na swoje szanse i... doczekał się w 20. minucie. Po podaniu z prawej strony Daniego Carvajala precyzyjnym strzałem z ok. 14 metrów popisał się Ronaldo.

To była 500. bramka Realu w sięgającej 1992 roku historii Ligi Mistrzów (nie licząc eliminacji). "Królewscy" są pod tym względem najskuteczniejsi.

Odpowiedź "Starej Damy" w Cardiff nastąpiła szybko. W 27. minucie mistrzowie Włoch przeprowadzili efektowną akcję, przypominającą nieco zagrania z piłki plażowej. Ostatecznie piłka trafiła do Chorwata Mario Mandzukica, który - stojąc tyłem do bramki - w nieco akrobatyczny sposób popisał się efektownym wolejem.

Wynik 1:1 nie zmienił się do przerwy, ale w drugiej połowie Real zaimponował m.in. skutecznością. Decydujący dla losów meczu okazał się okres między 61. i 64. minutą. Najpierw mocnym strzałem przy słupku popisał się Brazylijczyk Casemiro (piłka obiła się jeszcze od Niemca Samiego Khediry), a wkrótce potem na 3:1 podwyższył Ronaldo. Tym razem z bliska, po podaniu Chorwata Luki Modrica.

To 12. gol Portugalczyka w obecnym sezonie Ligi Mistrzów, dzięki czemu został królem strzelców rozgrywek. Wyprzedził o jedno trafienie Argentyńczyka Lionela Messiego z Barcelony.

Jednocześnie Ronaldo został pierwszym w historii piłkarzem, który zdobył gole w trzech finałach LM. Poprzednio dokonał tego w 2008 roku (jeszcze jako gracz Manchesteru United) i w 2014.

W końcówce sobotniego spotkania czerwoną kartkę, za drugą żółtą, zobaczył wprowadzony w drugiej połowie Kolumbijczyk Juan Cuadrado. Osłabiony Juventus stracił w 90. minucie czwartą bramkę, tym razem po strzale rezerwowego Marco Asensio.

Hiszpan wszedł na boisko w 82. minucie. Niedługo wcześniej na murawie pojawił się Walijczyk Gareth Bale, który w ostatnich tygodniach miał kłopoty zdrowotne.

Real aż 12 razy na 15 prób sięgnął po najważniejsze klubowe trofeum na Starym Kontynencie (w przeszłości jako Puchar Europy Mistrzów Krajowych), z czego sześć razy od sezonu 1992/93, gdy powstała Liga Mistrzów. Został również pierwszym zespołem w historii, który obronił trofeum w LM.

W finale poprzedniej edycji podopieczni trenera Zinedine'a Zidane'a pokonali w rzutach karnych lokalnego rywala - Atletico.

Juventus dotychczas świętował triumf dwa razy - w 1985 roku, przy dużym udziale grającego wówczas w tym zespole Zbigniewa Bońka, a także 21 lat temu. Aż siedmiokrotnie w historii przegrywał finał (w tym pięć razy w Lidze Mistrzów).

W półfinałach obecnej edycji LM "Królewscy", którzy w fazie grupowej byli rywalami m.in. Legii Warszawa, wyeliminowali Atletico Madryt, natomiast Juventus okazał się lepszy od AS Monaco Kamila Glika.

Oba zespoły zdobyły niedawno tytuły mistrzowskie w krajowych ligach.

Real i Juventus po raz drugi zmierzyły się w meczu o najważniejsze europejskie trofeum klubowe - w 1998 roku madrycki zespół wygrał 1:0.

Przed meczem:

- Przez cały rok bardzo ciężko pracowaliśmy i każdy mecz prowadził nas do tego miejsca. W sobotę będzie to jednak całkowicie inne spotkanie niż wszystkie dotychczasowe. Musimy być przebiegli i wiedzieć, kiedy atakować, a kiedy lepiej ustawić się w obronie. Musimy też uwierzyć, że jesteśmy w stanie przywieźć puchar do Turynu - przyznał trener Juventusu Massimiliano Allegri.

Sobotnie spotkanie w walijskim Cardiff, które poprowadzi Niemiec Felix Brych, odbędzie się pod zamkniętym dachem, m.in. w obawie przed dronami.