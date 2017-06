Massimiliano Allegri trenerem Juventusu do 2020 roku

Trener Juventusu Turyn Massimiliano Allegri przedłużył kontrakt z klubem do 2020 roku. Szkoleniowiec w tym sezonie doprowadził piłkarzy "Starej Damy" do triumfu w ekstraklasie i Pucharze Włoch i dotarł do finału Ligi Mistrzów.