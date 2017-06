Eduardo Berizzo trenerem Sevilli

Argentyńczyk Eduardo Berizzo, pracujący ostatnio w Celcie Vigo, zostanie nowym trenerem piłkarzy Sevilli.