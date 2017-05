Ekstraklasa piłkarska: Wisła Kraków - Pogoń 4:0

Bramki: 1:0 Patryk Małecki (18-głową), 2:0 Paweł Brożek (23), 3:0 Ivan Gonzalez (32-głową), 4:0 Rafał Boguski (35).

Żółta kartka - Wisła Kraków: Matija Spicic, Tomasz Cywka. Pogoń Szczecin: Cornel Rapa, Mateusz Matras.

Sędzia: Dominik Sulikowski (Gdańsk). Widzów 11 588.

Wisła Kraków: Łukasz Załuska - Tomasz Cywka, Arkadiusz Głowacki, Ivan Gonzalez, Matija Spicic - Rafał Boguski, Semir Stilic (52. Jakub Bartosz), Krzysztof Mączyński, Pol Llonch, Patryk Małecki (74. Kacper Laskoś) - Paweł Brożek (61. Wojciech Słomka).

Pogoń Szczecin: Adrian Henger - David Niepsuj, Cornel Rapa, Mateusz Matras, Hubert Matynia (46. Robert Obst) - Dawid Kort, Marcin Listkowski, Mate Cincadze, Rafał Murawski (86. Sebastian Rudol), Sebastian Kowalczyk - Spas Delew (67. Seiya Kitano).

Pierwszą okazję do zdobycia gola miała Pogoń. W 6. minucie groźnie uderzył zza pola karnego Dawid Kort, a Łukasz Załuska źle odbił piłkę. Niewiele brakowało, a dopadłby jej Marcin Listkowski, ale ostatecznie sytuację wyjaśnił jeden z obrońców Wisły.

W 18. min po raz pierwszy musiał wyciągać piłkę z siatki Adrian Henger. Po dośrodkowaniu z prawej strony Tomasza Cywki celną „główką” popisał się Patryk Małecki.

Pięć minut później było już 2:0. Golkiper Pogoni wypuścił piłkę z rąk, blisko niego był Paweł Brożek i umieścił ją w siatce.

Niecałe dziesięć minut czekali fani „Białej Gwiazdy” na kolejną bramkę. W 32. min Ivan Gonzalez celnie uderzył głową.

Jeszcze przed przerwą wynik spotkania ustalił Rafał Boguski. W 35. min Brożek, który wbiegł z piłką w pole karne zauważył, że jest on dobrze ustawiony, podał do niego, a ten strzelił do pustej już bramki.

Tuż przed rozpoczęciem spotkania okazało się, że Pogoń, która do Krakowa przyjechała bez kilku podstawowych zawodników, zagra dodatkowo osłabiona. Ostatecznie nie mógł wystąpić Ricardo Nunez.

Fani Portowców, którzy dotarli na mecz - w pierwszej połowie - dobitnie wyrazili co myślą o postawie swoich piłkarzy w ostatnich spotkaniach. Skandowali m.in. „Co wy robicie, wy naszą Pogoń hańbicie”.

Po meczu powiedzieli:

Kazimierz Moskal (trener Pogoni Szczecin): "Przegraliśmy zdecydowanie, nie ma w zasadzie żadnego usprawiedliwienia. Nie chcę teraz przypominać, że mamy swoje kłopoty. Ta porażka bardzo boli. Pozytywem był występ Sebastiana Kowalczyka. Debiutował w podstawowym składzie, ale nie bał się grać. Ciężko znaleźć inne pozytywy. Jeśli chodzi o moją przyszłość, to powiedziałem już wcześniej, że względy osobiste spowodowały, iż podjąłem taką decyzję. Ja wiem, że wielu osobom trudno jest zrozumieć - szukają drugiego dnia - że rezygnuje się z takiej posady, z możliwości prowadzenia ekstraklasowej drużyny.

- Od czterech chyba kolejek mamy problem, że na rozgrzewce lub w trakcie meczu +wypada+ nam jakiś zawodnik i to wszystko się +sypie+. Ricardo Nunez zgłosił dziś rano, że ma problem z kolanem. Próbował wyjść na rozgrzewkę, ale byliśmy już przygotowani na wariant, że będzie go musiał zastąpić Kowalczyk”.

Kiko Ramirez (trener Wisły Kraków): „Jestem szczęśliwy po takim meczu, szczególnie ze względu na naszych kibiców. Oni zasługiwali na takie spotkanie. Dziś dokonały się istotne rzeczy - przełamał się golem Paweł Brożek, bardzo się cieszę z tego co zrobił Rafał Boguski. Bardzo ciężko pracuje na treningu, teraz to zaprocentowało”.