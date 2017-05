Ekstraklasa: Bezbramkowy remis Legii. Czerwona kartka Odjidji-Ofoe

Ukraińcy wygrali C klasę we Wrocławiu, ale nie awansują, bo są spoza UE

Oba zespoły starały się grać przede wszystkim tak, by nie stracić bramki. Akcji ofensywnych nie było zbyt wiele, w pierwszej połowie więcej miała ich Legia, choć statystyki mówią, że nie oddała wtedy żadnego celnego strzału. Mnóstwo było walki o piłkę, a między niektórymi zawodnikami iskrzyło, co było widać zwłaszcza po pojedynkach między pomocnikiem gospodarzy Jackiem Góralskim a liderem Legii Vadisem Odjidja-Ofoe.

W pierwszej połowie lepsze sytuacje bramkowe mieli goście. W 19. min. Adam Hlousek wygrał na lewej stronie pojedynek z Góralskim, zagrał piłkę w pole karne, ale Kasper Hamalainen z jedenastu metrów strzelił nad bramką Jagiellonii. Tuż przed przerwą, po dwójkowej akcji z Miroslavem Radoviciem, w dogodnej do strzału sytuacji znalazł się Guilherme, uderzył mocno, ale również spudłował.

W Jagiellonii najaktywniejszy w ataku był w pierwszej połowie Fiodor Cernych, ale albo dobrze bronił Arkadiusz Malarz, albo strzały litewskiego napastnika były niecelne.

Druga połowa, to nadal przede wszystkim uważna gra w defensywie obu zespołów. O ile w pierwszej połowie lekką przewagę miała Legia, to w drugiej nieco lepsza była Jagiellonia. W 66. min. miała okazję do zdobycia gola, ale po dobrej akcji Góralskiego z Cillianem Sheridanem piłka trafiła do Cernycha, który z linii pola karnego przestrzelił. W 75. min. trybuny (mecz w Białymstoku obejrzał komplet publiczności) na moment oszalały, bo Sheridan trafił do siatki, ale był na spalonym.

W 87. min. drugą żółtą kartkę, za faul na Góralskim, obejrzał Odjidja-Ofoe i od tego momentu Legia już praktycznie przestała atakować. Białostoczanie ambitnie starali się zdobyć bramkę na wagę trzech punktów (tuż przed ostatnim gwizdkiem Arkadiusz Malarz obronił strzał Karola Świderskiego), mecz jednak zakończył się - raczej sprawiedliwym - remisem.