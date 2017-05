PZPN zawiesił licencję Ruchu Chorzów

Ekstraklasa: Wniosek do PZPN ws. likwidacji podziału punktów od nowego sezonu

"W dniu 18 maja 2017 roku Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła wszcząć wobec Klubu Ruch Chorzów postępowanie wyjaśniające w związku z podejrzeniem naruszenia kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2017/2018, zobowiązując Klub do przedstawienia wyjaśnień do dnia 19 maja. Po przeanalizowaniu przedstawionych wyjaśnień Komisja postanowiła zawiesić Ruchowi Chorzów SA przyznaną w dniu 12 maja 2017 roku licencję nr 16 na rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2017/2018 do momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego" - poinformowano w poniedziałek na stronie PZPN.

Jak dodano, uzyskane przez komisję informacje oraz dokumenty wskazują "na wysokie prawdopodobieństwo naruszenia kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2017/2018 i uzyskanie licencji (...) pomimo posiadania wymagalnych i przeterminowanych zobowiązań powstałych przed 31 grudnia 2016 roku i nieuregulowanych do 31 marca 2017 roku z tytułu należnych zawodnikom premii".

Komisja poinformowała jednocześnie, że będzie dalej prowadzić działania zmierzające do pełnego wyjaśnienia sprawy.

Ponad tydzień wcześniej Ruch i Górnik Łęczna, jako ostatnie kluby, otrzymały licencję na występy w przyszłym sezonie ekstraklasy. Chorzowianie mieli jednak rozpocząć kolejne rozgrywki z trzema ujemnymi punktami.

Sytuacja Ruchu w tabeli ekstraklasy jest bardzo trudna. Na dwie kolejki przed zakończeniem obecnego sezonu chorzowianie zajmują ostatnie miejsce z dorobkiem 17 punktów. Do lokaty gwarantującej utrzymanie w lidze tracą aż cztery punkty.