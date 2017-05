PZPN nie poparł wniosku ws. likwidacji podziału punktów

Ukraińcy wygrali C klasę we Wrocławiu, ale nie awansują, bo są spoza UE

W poniedziałek Ekstraklasa SA przekazała do zarządu PZPN projekt z propozycjami zmian w rozgrywkach od sezonu 2017/18. Główna zmiana dotyczy rezygnacji z podziału punktów po rundzie zasadniczej.

"Zarząd PZPN po rozważeniu wniosku oczekuje głębszej analizy i szerszego uzasadnienia propozycji, jaka wpłynęła od Ekstraklasy SA. 7 czerwca władze PZPN chcą spotkać się z szefami i właścicielami klubów ekstraklasy, by przedyskutować najbardziej istotne problemy naszej najwyższej klasy rozgrywkowej, w tym system punktowania ekstraklasy" - przekazano w komunikacie.

Wątpliwości budzi również podział na grupy. Te sprawy zostaną rozpatrzone ponownie podczas zebrania zarządu 16 czerwca w Lublinie.

"PZPN zależy na rozwoju i promocji naszego futbolu w perspektywie globalnej strategii polskiej piłki. Dlatego liczymy, że władze Ekstraklasy SA, której PZPN jest akcjonariuszem, w poważnej i konstruktywnej dyskusji zaprezentują wizję rozwoju najwyższej klasy rozgrywek piłkarskich" - uzasadniono w komunikacie.

Zgodnie z obowiązującymi od sezonu 2013/14 zasadami, po 30 kolejkach rundy zasadniczej dorobek drużyn był dzielony na pół, a w razie nieparzystej liczby zaokrąglony do góry. Coraz częściej pojawiały się głosy, że to niesprawiedliwy system. W sezonie 2015/16 doszło do sytuacji, w której dziewiąte po rundzie zasadniczej Podbeskidzie Bielsko-Biała ostatecznie spadło do 1. ligi. Z kolei zwolennicy takiego systemu wskazywali na emocje do końca sezonu.

Nowe rozgrywki rozpoczną się 14 lipca 2017 roku, a zakończą 19/20 maja 2018, z uwagi na mistrzostwa świata w Rosji.