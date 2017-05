Napoli nie chce puścić Arkadiusz Milika i Piotra Zielińskiego na Euro U-21

Obaj zawodnicy na co dzień grają w pierwszej reprezentacji - ale spełniają warunki dotyczące wieku jeśli chodzi o udział w młodzieżowym Euro. Niedawno obaj dostali powołania na turniej od selekcjonera kadry U-21 Marcina Dorny. W piśmie do PZPN SSC Napoli podkreśla, że Euro U-21 nie znajduje się w Kalendarzu Imprez Międzynarodowych FIFA, co oznacza, że kluby nie są zobligowane godzić się na udział swoich zawodników w tej imprezie. Przedstawiciele Napoli podkreślają, że ich klub rozgrywa w sezonie ponad 50 spotkań, a przygotowania do nowego sezonu zaczyna 30 czerwca 2017 roku - a więc w dniu, w którym rozgrywany będzie finał Euro U-21. W piśmie do PZPN SSC Napoli podkreśla, że Euro U-21 nie znajduje się w Kalendarzu Imprez Międzynarodowych FIFA, co oznacza, że kluby nie są zobligowane godzić się na udział swoich zawodników w tej imprezie. Przedstawiciele Napoli podkreślają, że ich klub rozgrywa w sezonie ponad 50 spotkań, a przygotowania do nowego sezonu zaczyna 30 czerwca 2017 roku - a więc w dniu, w którym rozgrywany będzie finał Euro U-21.

Napoli podkreśla, że nie może pozwolić sobie na to, by zawodnicy wrócili do klubu dopiero w połowie lipca.

Poniżej zamieszczamy skan pisma, który na swojej stronie internetowej umieścił PZPN.