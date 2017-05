Ekstraklasa: Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin 4:0

Trzy bramki dla gdańszczan zdobył Marco Paixao, który skompletował drugiego w tym sezonie hat-tricka i w klasyfikacji zrównał się z najlepszym strzelcem ekstraklasy Marcinem Robakiem z Lecha Poznań. Obaj mają na koncie 18 goli.

W sezonie zasadniczym Lechia zdobyła w meczach z Pogonią tylko punkt, ale w grupie mistrzowskiej zdecydowanie wygrała ze szczecińskim zespołem. W tej fazie podopieczni trenera Piotra Nowaka mają na koncie cztery zwycięstwa i dwa remisy, zdobyli 11 bramek i nie stracili żadnej. W sumie golkiperzy gdańskiej drużyny nie skapitulowali od 561 minut. Zdecydowanie gorzej radzą sobie „portowcy” - ich dorobek to remis i pięć porażek, gole 1:14.

Pierwszy raz gospodarze zagrozili bramce rywali 5. minucie, kiedy po akcji Lukasa Haraslina i Milosa Krasica Rafał Wolski uderzył nad poprzeczką. Środkowy pomocnik biało-zielonych zdecydowanie lepiej niż jako egzekutor wypadł w roli asystenta. W 20. minucie po jego centrze z rzutu rożnego efektowną główką Jakuba Słowika pokonał Marco Paixao.

14 minut później było już 2:0 dla gospodarzy. Tym razem Wolski zagrał z prawej strony w pole karne, zza pleców obrońców rywali wyskoczył Marco Paixao i z pięciu metrów umieścił piłkę w siatce.

W tym momencie zawodnicy obu drużyn sprawiali wrażenie, jakby chcieli, aby ten mecz już się zakończył. Tempo spadło i nikt nie skłaniał się do przeprowadzenia odważniejszych akcji. Jedynie w 43. minucie po stracie gdańszczan w środku pola przed szansą stanął Adam Gyurcso, ale fatalnie przestrzelił.

Druga połowa została głównie przechodzona, ale gospodarze zdołali podwoić prowadzenie. W 70. minucie po centrze z lewej strony Sławomira Peszki i główce Marco Paixao ręką zagrał Jarosław Fojut, a rzut karny wykorzystał Portugalczyk.

Największe emocje na trybunach wywołało jednak pojawienie się w końcówce spotkania na boisku najdłużej grających w Lechii piłkarzy, 34-letniego bramkarza Mateusza Bąka i o rok starszego środkowego pomocnika Piotra Wiśniewskiego, którzy w ten sposób pożegnali się z gdańską drużyną. I w swoim ostatnim występie ten drugi zdobył bramkę – w 80. minucie po zgraniu piłki głową przez Stevena Vitorię popularny „Wiśnia” także główką skierował ją do bramki.

Bąk przeszedł z Lechią cały szlak z A klasy do ekstraklasy i od 2001 do 2008 roku miał udział w pięciu awansach. Z kolei Wiśniewski pojawił się w gdańskim zespole w 2005 roku, kiedy ten rywalizował w trzeciej lidze i grał w nim bez przerwy do dzisiaj.