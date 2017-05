Zlatan Ibrahimovic: Tylko jeden Szwed na moim poziomie

Liga angielska - Sky Sports: Ibrahimovic nie zagra do końca sezonu

Piłkarz wyjaśnił, że Borg i on mają wiele wspólnego, lecz zwłaszcza pochodzenie „znikąd”. Ibrahimovic urodził się i wychował w Rosengard, dzielnicy Malmoe uważanej za najbardziej kryminogenną strefę w Szwecji. Borg z kolei pochodzi z Soedertaelje, przemysłowego miasta położonego 30 kilometrów od Sztokholmu, również zdominowanego przez imigrantów. W latach 70-tych, kiedy Borg świecił sukcesy, właśnie ta miejscowość była synonimem bardzo niebezpiecznego miejsca. - Przede wszystkim jednak obaj mamy takie cechy, jak uparte dążenie do wielkiego celu i świadomość, że nie istnieją rzeczy i dokonania, które są niemożliwe. Osiągnięcia Borga w dalszym ciągu mnie napędzają i motywują - powiedział Ibrahimowic w wywiadzie dla magazynu „Cafe”.

35-letni Szwed po odniesieniu poważnej kontuzji kolana 20 kwietnia, która może oznaczać koniec kariery, wyjawił plany na przyszłość. - Zamierzam powrócić do Szwecji. To jest mój kraj. Tu się urodziłem i wychowałem i z tym krajem się identyfikuję. Nie zamierzam jednak wracać do Malmoe, ani mieszkać na stałe w dużym mieście. Chcę mieć święty spokój. Po tylu latach codziennego kontaktu z mnóstwem ludzi, podróżach, życiu w asfalcie i betonie, chcę przebywać z rodziną w naturze - powiedział "Ibra".

Piłkarz zwrócił też uwagę na inne podobieństwa pozasportowe, jak umiejętność finansowego zabezpieczenia życia po zakończeniu kariery poprzez umiejętne inwestycje.

Piłkarz posiada wiele nieruchomości na całym świecie, lecz trzy najważniejsze są w Szwecji. Jest to luksusowy dom o powierzchni 950 metrów kwadratowych w centrum Sztokholmu przerobiony z kościoła ewangelickiego, 100-hektarowa posiadłość na północy kraju oraz wyspa Daevensoe niedaleko Sztokholmu nad jeziorem Maelaren.

Według tygodnika „Veckans Affaerer”, który co roku publikuje listę szwedzkich miliarderów, Ibrahimovic znajduje się na 147. miejscu z majątkiem 1,2 miliarda koron (125 mln euro).

Borga z kolei na tej liście nie ma, lecz dziennik „Expressen” podkreślił, że jego majątek jest „ogromną i skrzętnie skrywaną zagadką” i tylko w ostatnich 10 latach zarobił 47 milionów euro na sprzedaży praw do swojego nazwiska. Posiada mieszkanie o powierzchni 270 metrów na najdroższej ulicy Sztokholmu Strandvagen, kilkadziesiąt metrów od „kościoła” Ibrahimovica oraz ogromnej wartości posiadłość na wyspie Ingaro.

Borg w latach 1974-1982 wygrał 64 turnieje, w tym 11 wielkoszlemowych. Pięć razy z rzędu triumfował w Wimbledonie i sześć razy w French Open.

Ibrahimvic rozegrał 116 meczów w reprezentacji narodowej, strzelając 62 bramki. Grał w najlepszych klubach Europy, jak Ajax Amsterdam, Juventus, Milan, Inter, Barcelona, Paris-Saint-Germain i Manchester United.

- Ja i Borg jesteśmy w sportowej Szwecji pod każdym względem nie do przebicia - podkreślił Ibrahimovic.