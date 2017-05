Kamil Glik o faulu na Gonzalo Higuainie: Taka jest piłka

Foto: PAP/EPA

Podczas meczów są faule, taka jest piłka nożna - w ten sposób zawodnik AS Monaco Kamil Glik mówił w wywiadzie dla włoskich mediów o faulu na Gonzalo Higuainie z Juventusu Turyn we wtorkowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Włoski zespół wygrał 2:1 i awansował do finału.