Ekstraklasa: Korona po ciekawym meczu wygrywa z Wisłą

Z powodu awarii prądu na kieleckim stadionie spotkanie rozpoczęło się z półgodzinnym opóźnieniem. Korona rozpoczęła ze sporym animuszem. Wisła cofnęła się na własną połowę czekając na okazje do kontry. Taktyka gości sprawdziła się już w szóstej minucie. W polu karnym gospodarzy Zdenek Ondrasek zagrał głową do Petara Brleka, a Chorwat ze stoickim spokojem umieścił piłkę w siatce.

Niewiele brakowało, aby siedem minut później zespół Kiko Ramireza podwyższył prowadzenie. Jednak po dośrodkowaniu Patryka Małeckiego Ken Kallaste w ostatniej chwili wybił piłkę na rzut rożny. Niezrażeni kielczanie cały czas atakowali i w 18. min doprowadzili do wyrównania. Po rzucie rożnym wykonywanym przez Jacka Kiełba piłka trafiła do Rafała Grzelaka. Obrońca Korony głową zgrał futbolówkę do Radka Dejmka, a kapitan gospodarzy efektowną główką pokonał Łukasza Załuskę.

Kiedy wydawało się, że zespół Macieja Bartoszka pójdzie za ciosem, w 29. min stracił drugą bramkę. Po zamieszaniu w polu karnym Korony piłkę wybił Dejmek. Trafiła ona do Krzysztofa Mączyńskiego, a pomocnik „Białej Gwiazdy” precyzyjnym strzałem z kilkunastu metrów pokonał Borjana.

Cztery minuty później gospodarze mogli ponownie doprowadzić do wyrównania. Załuska obronił jednak w znakomitym stylu uderzenie z kilku metrów Macieja Górskiego, a dobitkę Grzelaka zablokowali krakowscy obrońcy. W pierwszej połowie kielczanie mieli jeszcze dwie dogodne sytuacje do zdobycia bramki, ale strzały Sierhija Pyłypczuka i Mateusza Możdżenia były niecelne.

Druga połowę gospodarze rozpoczęli bez Pyłypczuka, którego zastąpił Jakub Kotarzewski. Pięć minut po zmianie stron tylko Borjanowi zawdzięczali, że nie stracili trzeciej bramki. Bramkarz Korony świetnie interweniował po strzale Ondraska.

Kilkadziesiąt sekund później piłka po uderzeniu Patryka Małeckiego trafiła w rękę stojącego w polu karnym Bartosza Rymaniaka, ale sędzia Łukasz Skorupski nie zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego. W 55. min po drugiej stronie boiska efektowna bomba Możdżenia wylądowała pod poprzeczką bramki gości.

Krakowianie jeszcze na dobre nie ochłonęli, a już trzy minuty później przegrywali. W polu karnym Wisły sędzia dopatrzył się faulu Ivana Gonzaleza na Górskim i podyktował jedenastkę. Rzut karny na gola pewnym strzałem zamienił Jacek Kiełb.

Od 66. min sytuacja gości stała się jeszcze gorsza. Za uderzenie w twarz Górskiego druga żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Gonzalez. Po tym incydencie na boisku przez kilkadziesiąt sekund trwały przepychanki między zawodnikami obydwu drużyn, czego efektem były żółte kartki dla Ondraska i Górskiego.

Grając z przewagą jednego zawodnika kielczanie chcieli jak najszybciej rozstrzygnąć losy pojedynku. Ponieważ goście także nie rezygnowali z przeprowadzania akcji ofensywnych, już do końca spotkania kibice oglądali otwarte z obu stron widowisko. Mimo kilku okazji wynik już się nie zmienił. Korona pokonała Wisłę Kraków 3:2 i awansowała na piąte miejsce w tabeli.