Ligue 1: Nice - PSG 3:1

Foto: AFP

Piłkarze Paris Saint-Germain przegrali na wyjeździe z Nice 1:3 w 35. kolejce francuskiej ekstraklasy i mają coraz mniejszą szansę na wywalczenie piątego z rzędu mistrzostwa. Tracą trzy punkty do lidera AS Monaco, który do tego rozegrał jeden mecz mniej.