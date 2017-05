Kto powiesił manekiny w koszulkach Romy?

Wiszące manekiny pojawiły się w nocy z czwartku na piątek w pilnie strzeżonej strefie naprzeciwko antycznego amfiteatru.

"To scena przyprawiająca o dreszcze. To jawna pogróżka", "makabryczna sceneria"- podkreśla rzymski dziennik "Il Messaggero" na swej stronie internetowej. Dodaje, że manekiny miały koszulki piłkarzy Romy: Daniele De Rossiego, Mohameda Salaha i Radji Nainggolana.

Gazeta jako najpewniejszą hipotezę podaje to, że sprawcami tego straszliwego wybryku byli kibice rzymskiego klubu Lazio. Mniej prawdopodobne, dodaje, jest to, że zrobili to sami kibice AS Roma, grożąc swym piłkarzom w związku z fatalnym sezonem klubu. Postępowanie prowadzi policja w Wiecznym Mieście. Funkcjonariusze analizują nagrania z telekamer zainstalowanych w rejonie Koloseum.

Ansa informuje, że nagrania z tej akcji zamieszczone zostały w mediach społecznościowych na profilach osób, powiązanych ze środowiskami kibiców Lazio. Na jednym z wideo widać grupę około 20-30 osób rozwijających transparent z pogróżkami. Dodaje się, że wciąż nie ma jednak pewności, kto za tym stał.

Włoski minister sportu Luca Lotti komentując ten incydent oświadczył: "To nie jest sport".

- Takie gesty należy potępiać, tak nie żyje się piłką nożną i sportem- dodał.