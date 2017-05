Ekstraklasa piłkarska: Ruch - Zagłębie 1:1

Bramki: 1:0 Łukasz Moneta (63), 1:1 Jakub Tosik (74).

Żółta kartka - Ruch Chorzów: Łukasz Surma. KGHM Zagłębie Lubin: Jarosław Kubicki, Jakub Tosik.

Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów 6 317.

Ruch Chorzów: Libor Hrdlicka - Martin Konczkowski, Rafał Grodzicki, Michał Helik, Marcin Kowalczyk - Miłosz Przybecki, Łukasz Surma, Bartosz Nowak (83. Patryk Lipski), Maciej Urbańczyk, Łukasz Moneta (89. Miłosz Trojak) - Jakub Arak (71. Jarosław Niezgoda).

KGHM Zagłębie Lubin: Martin Polacek - Jakub Tosik, Jarosław Kubicki, Lubomir Guldan, Daniel Dziwniel - Arkadiusz Woźniak, Adrian Rakowski, Filip Starzyński (90+1. Sebastian Madera), Łukasz Piątek, Łukasz Janoszka (66. Kamil Mazek) - Martin Nespor (64. Adam Buksa).

Ruch Chorzów zremisował u siebie z Zagłębiem Lubin 1:1 w piątkowym meczu inaugurującym 32. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy.

Dla trenera gospodarzy Krzysztofa Warzychy był to debiut w tej roli przed własną publicznością. Były zawodnik "Niebieskich" i reprezentacji Polski po sezonie zasadniczym zastąpił Waldemara Fornalika, który zrezygnował z funkcji. Po raz pierwszy poprowadził chorzowian w wyjazdowym meczu z Wisłą Płock (1:1).

Warzycha zdobył z Ruchem w 1989 roku ostatnie dla klubu, 14. mistrzostwo Polski, a potem odszedł do Panathinaikosu Ateny, w którym grał 14 lat i strzelił 245 bramek w 390 meczach. Wrócił z Grecji do Chorzowa, by ratować ligowy byt Ruchu.

Po pierwszej połowie miał prawo czuć niedosyt, bo jego zawodnicy byli zdecydowanie bliżej zdobycia gola. Oddali siedem celnych strzałów, rywale – ani jednego.

Najlepszą okazję do objęcia prowadzenia „Niebiescy” mieli w 34. minucie. Bramkarz Zagłębia poradził sobie jednak zarówno ze strzałem Bartosza Nowaka, jak i dobitkami Jakuba Araka, Rafała Grodzickiego i Miłosza Przybeckiego.

Chociaż długo rozgrywający piłkę goście rzadziej zagrażali bramce Ruchu, mogli „skarcić” chorzowian w doliczonym czasie pierwszej połowy, kiedy w polu karnym zupełnie niepilnowany był Łukasz Janoszka, ale jego uderzenie zostało zablokowane.

Po zmianie stron gospodarze kontynuowali natarcie, co mogło przynieś szybko efekt, bo rajd Nowaka zakończył się trafieniem w słupek. W 56. minucie lubinianie oddali pierwszy celny strzał. Libora Hrdlickę starał się zaskoczyć Martin Nespor.

Powód do radości chorzowskim kibicom zapewnił osiem minut później Łukasz Moneta. Dostał dokładne podanie od Nowaka i pokonał Martina Polacka w pojedynku sam na sam.

Strata gola podziałała mobilizująco na zespół trenera Piotra Stokowca. Jego piłkarze od razu przyspieszyli grę i ruszyli do przodu. Na wyrównanie czekali krótko. Sprytne rozegranie rzutu wolnego uśpiło czujność chorzowskiej defensywy, dograł Filip Starzyński, a osamotniony w polu karnym Jakub Tosik nie miał problemów z trafieniem do siatki.

Końcówka była ciekawa choć kolejnych goli ani dobrych okazji nie przyniosła i mecz skończył się podziałem punktów.

Po meczu powiedzieli:

Piotr Stokowiec (trener Zagłębie): "Sprawa punktów jest najważniejsza i to ona wprowadziła nerwowość do tego meczu. Nie był on wielkim widowiskiem. Dla nas trudne mentalnie jest przejście do dolnej ósemki. Choć nie chciałbym szukać tanich usprawiedliwień. Czekam na uspokojenie mojego zespołu, na formę do której przyzwyczailiśmy naszych kibiców. Bo potrafimy grać w piłkę, natomiast braki kadrowe zaburzają płynność gry. Stać nas na lepszą grę, dolna ósemka rządzi się swoimi prawami, trzeba opanować nerwy. Liczy się w tej części tabeli agresja i nawyki mocno defensywne, których nam brakuje. Musimy narzucać własny styl gry, co wychodziło nam w poprzednim sezonie".

Krzysztof Warzycha (trener Ruchu): "Na pewno czujemy niedosyt, bo można się było postarać o trzy punkty. Ale po meczach z Wisłą Płock i Zagłębiem wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze do utrzymania się w ekstraklasie. Dziś na początku meczu była jakaś nerwowość w naszej grze, ale w miarę upływu czasu było coraz lepiej. Powiedziałem chłopakom, żeby podnieśli głowy do góry. Czekają nas kolejne spotkania i wierzę, że pokażemy, że chcemy pozostać w ekstraklasie. Ciarki przeszły mi po plecach. Powrót na ten stadion po tylu latach był wzruszający, cieszę się że kibice tak ciepło mnie przyjęli. Podziękowali też drużynie za grę, która im się podobała.