Hapoel Beer Szewa mistrzem Izraela

Foto: By AssafZalmanov (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Hapoel Beer Szewa obronił tytuł piłkarskiego mistrza Izraela, pokonując w sobotę wieczorem na wyjeździe najgroźniejszego rywala Maccabi Tel Awiw 2:1. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek wyprzedza tę drużynę o 11 punktów.