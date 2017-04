Luis Figo i Christo Stoiczkow znów wybiegną na boisko

Foto: By Luis_Figo-2009.jpg: Paul Blank derivative work: Crashandspin (Luis_Figo-2009.jpg) [CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons

Plejada gwiazd piłki nożnej wystąpi w meczu charytatywnym, który zostanie rozegrany 14 czerwca w Sofii. Swój udział potwierdzili m.in. Luis Figo, Christo Stoiczkow, Roberto Carlos i Jens Lehmann - poinformowali organizatorzy.